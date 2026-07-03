Dólar: el oficial cerró estable este viernes, pero registró una suba semanal de $15

Resumen para apurados
- El dólar oficial cerró estable este viernes a $1.510 en el Banco Nación de Argentina, acumulando una suba semanal de $15 ante los ajustes de la autoridad monetaria.
- La cotización se mantuvo en su máximo desde octubre de 2025. En tanto, el blue bajó a $1.510 y el Banco Central operó un alto volumen de contado por U$S798,8 millones.
- El BCRA fijó un techo de $1.810,56 para las bandas cambiarias, dejando al oficial con amplio margen de flotación en el marco de las reformas para controlar la inflación.
El dólar oficial operó por segunda rueda consecutiva sin cambios, aunque se mantuvo en el valor más alto desde el pasado 24 de octubre de 2025. Según las pantallas del Banco Nación (BNA), la divisa minorista finalizó a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta.
En el balance semanal, la moneda estadounidense acumuló una suba de $15, equivalente al 1%.
De acuerdo con los datos informados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el promedio de las entidades financieras el dólar al público finalizó en $1.507,05 para la venta y $1.456,17 para la compra.
En el mercado de cambios también se destacó la recuperación del volumen operado. El segmento de contado movilizó U$S798,8 millones, una cifra que volvió a ubicarse cerca de los niveles más elevados del año. El dólar mayorista avanzó apenas 50 centavos, hasta $1.488,50.
En este contexto, la autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausilli, estableció un techo para las bandas cambiarias en $1.810,56, lo que dejó al tipo de cambio oficial $322,06 por debajo del límite superior para la flotación.
Cómo cerraron el dólar blue, el MEP y el CCL
En el mercado paralelo, el dólar blue retrocedió $15* durante la jornada y cerró en $1.510. De esta manera, acumuló una suba de $15 respecto del viernes anterior.
Entre los dólares financieros, el MEP cotizó en $1.525,90, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) finalizó en $1.591,80.