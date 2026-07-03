Pruebas Aprender: Tucumán mejoró en Lengua pero tuvo un avance menor en Matemática

La evaluación también incluyó un cuestionario de contexto para relevar las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo. Ese dato resulta clave para interpretar los resultados, ya que los alumnos evaluados pertenecen a una cohorte que cursó primer grado en 2020 y segundo grado en 2021, durante los años más críticos de la pandemia y de la virtualidad escolar.