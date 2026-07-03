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Pruebas Aprender: Tucumán mejoró en Lengua pero tuvo un avance menor en Matemática

El informe provincial mostró una mejora parcial.

ALUMNOS. En Matemática, solo el 44,7% alcanzó el estándar previsto.
ALUMNOS. En Matemática, solo el 44,7% alcanzó el estándar previsto.
Hace 3 Hs

Tucumán mejoró en Lengua pero tuvo un avance menor en Matemática en las pruebas Aprender 2025. Los resultados confirman que el principal desafío sigue concentrado en los números. Según los datos difundidos por el Ministerio de Educación provincial, casi el 69% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, por encima del 61,5% registrado en 2023.

La suba fue de 7,4 puntos porcentuales y significó un 12% más de estudiantes en los niveles esperados. El dato más marcado aparece en el extremo más bajo del desempeño: los alumnos por debajo del nivel básico pasaron del 14,2% al 7,7%. La caída representó un 46% menos de chicos en esa categoría.

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Los alumnos tucumanos rindieron la evaluación el 12 de noviembre de 2025. La provincia alcanzó un presentismo del 98,6%, por encima del nivel nacional informado, que fue del 95% de las escuelas.

El desafío matemático

En Matemática, la mejora fue menor. El 44,7% de los estudiantes tucumanos obtuvo un desempeño satisfactorio o avanzado, frente al 42,6% de 2023. La diferencia fue de 2,1 puntos porcentuales, equivalente a un 5% más de alumnos en esos niveles. También se redujo la cantidad de chicos por debajo del básico, con una baja del 3,6%, equivalente a un 11% menos.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, vinculó los resultados con el Plan Provincial de Alfabetización, iniciado a mediados de 2024, y recordó el recorrido escolar de la cohorte evaluada. “Si bien hemos mejorado la calidad educativa, queremos poner en evidencia que estos chicos han cursado su 1° y 2° grado durante la pandemia”, destacó.

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También señaló que Matemática forma parte de los ejes de trabajo de este año. “Nos da mucha esperanza saber que estos indicadores van a mejorar porque este año uno de los ejes del Plan de Alfabetización es, justamente, la matemática”, expresó.

El mapa nacional

A nivel país, el Ministerio de Capital Humano informó que el 76,9% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, una mejora de 10,5 puntos respecto de 2023. Ese año, el porcentaje había sido del 66,4%. Además, los estudiantes por debajo del básico bajaron del 11,9% al 4,9%.

En Matemática, la cartera nacional indicó que cinco de cada 10 estudiantes alcanzaron los niveles esperados, aunque no precisó las cifras completas. En 2023, el 51,4% había logrado ese desempeño.

Las pruebas Aprender 2025 se aplicaron en las 24 jurisdicciones. Fueron evaluados 631.366 alumnos de sexto grado de 19.414 escuelas primarias.

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La evaluación también incluyó un cuestionario de contexto para relevar las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo. Ese dato resulta clave para interpretar los resultados, ya que los alumnos evaluados pertenecen a una cohorte que cursó primer grado en 2020 y segundo grado en 2021, durante los años más críticos de la pandemia y de la virtualidad escolar.

Temas Susana Montaldo
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