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Se busca renovar las estrategias de enseñanza en 30 instituciones secundarias de Tucumán

El secundario se renueva con un nuevo modelo innovador.

Nación y Provincia articulan acciones para transformar la escuela secundaria
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Hace 5 Hs

El Centro de Innovación Ciidept se convirtió en el punto de encuentro para debatir el futuro de la educación media local. Allí se celebró la 3° Jornada de Transformación de la Escuela Secundaria Innova, un espacio que busca renovar las estrategias de enseñanza en treinta instituciones de Tucumán, abarcando establecimientos estatales, privados, técnicos y agrotécnicas.

El acto de apertura fue liderado por la ministra de Educación, Susana Montaldo, junto a Manuel María Bianchi, director de Educación Secundaria de la Nación. Durante el encuentro, Montaldo expresó la urgencia de modernizar el sistema: “Buscamos ajustar la propuesta de la escuela secundaria a los grandes cambios de este cuarto de siglo”. Al respecto, la funcionaria recordó al pensador Yuval Noah Harari y su concepto de “aprender a aprender”, señalando que la vertiginosa evolución de la tecnología y los medios obliga al sistema a brindar herramientas de adaptación para toda la vida.

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Al explicar los cambios concretos que experimentarán los alumnos tucumanos bajo el modelo Innova, la ministra Montaldo enfatizó la necesidad de flexibilizar la vieja estructura escolar. “Primero, buscamos no tener tantas asignaturas simultáneas, porque hoy tienen prácticamente 13 asignaturas cada año de estudio”, advirtió.

Como contrapropuesta, el modelo busca introducir al menos un 20% de materias optativas. Según la titular de la cartera, las orientaciones secundarias actuales suelen quedar desdibujadas porque los estudiantes suelen elegir las instituciones por seguir a sus compañeros de curso. La inclusión de talleres optativos busca orientar a cada adolescente de acuerdo a sus verdaderas capacidades e inclinaciones personales.

Antecedentes exitosos

La experiencia ya registra antecedentes exitosos en la provincia a través de las Actividades Recreativas de los Sábados (ARE), implementadas en unas 30 escuelas donde los jóvenes asisten los fines de semana para elegir disciplinas como deportes, teatro y arte. La intención oficial es evaluar los resultados a fin de año para determinar si el próximo ciclo lectivo se avanza con la transformación en el resto de los establecimientos de Tucumán.

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“Con este programa buscamos una formación secundaria más integral, que promueva el desarrollo de capacidades y habilidades para que los estudiantes pueden trabajar sobre su proyecto de vida”, explicó el director de Educación Secundaria de la Nación, de la Secretaria de Educación del Ministerio de Capital Humano, Manuel María Bianchi, quien visitó Tucumán para conocer el avance del proyecto.

Bianchi señaló que esta transformación estructural se apoya en cuatro ejes fundamentales: organización institucional, enseñanza y aprendizaje, trayectorias educativas y desarrollo profesional docente.

En este programa los equipos docentes reciben capacitación presencial y virtual en áreas prioritarias de la escuela media:

- Inteligencia Artificial

- Educación financiera

-Habilidades socioemocionales

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La primera etapa en Tucumán integra a 18 escuelas iniciadoras (elección que incluye once estatales, cinco privadas y dos técnicas) y 12 escuelas adherentes del Programa Planea. El fin último de la transformación secundaria es dotar a los alumnos de capacidades reales para sus proyectos de vida, garantizando el acceso laboral o la continuidad en estudios superiores.

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