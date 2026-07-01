Se busca renovar las estrategias de enseñanza en 30 instituciones secundarias de Tucumán

El acto de apertura fue liderado por la ministra de Educación, Susana Montaldo, junto a Manuel María Bianchi, director de Educación Secundaria de la Nación. Durante el encuentro, Montaldo expresó la urgencia de modernizar el sistema: “Buscamos ajustar la propuesta de la escuela secundaria a los grandes cambios de este cuarto de siglo”. Al respecto, la funcionaria recordó al pensador Yuval Noah Harari y su concepto de “aprender a aprender”, señalando que la vertiginosa evolución de la tecnología y los medios obliga al sistema a brindar herramientas de adaptación para toda la vida.