Las pruebas "Aprender" serán bienales y las escuelas recibirán informes cada cuatro años

Prioridad en la Alfabetización

En sintonía con la meta del Gobierno Nacional, el plan pone el foco en la alfabetización inicial. Tras los alarmantes resultados de 2024 -donde se reveló que el 55% de los chicos de tercer grado no alcanza el nivel de lectura esperado-, el cronograma fija evaluaciones censales de lectura y matemática para 2026 y 2030.