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Las pruebas "Aprender" serán bienales y las escuelas recibirán informes cada cuatro años

La reforma busca transformar lo que el Gobierno denomina un “conjunto aislado de mediciones” en un esquema estratégico coordinado entre las 24 jurisdicciones.

El plan pone el foco en la alfabetización inicial. El plan pone el foco en la alfabetización inicial.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Consejo Federal de Educación aprobó el Plan Nacional de Evaluaciones 2026-2030 en Argentina para implementar pruebas Aprender bienales y priorizar la alfabetización inicial.
  • La reforma alterna operativos censales y muestrales para reducir la carga operativa. Esto implica que las escuelas recibirán sus reportes de desempeño cada cuatro años, no cada dos.
  • Con el 55% de alumnos de tercer grado con dificultades de lectura, el plan busca estandarizar la evaluación nacional bajo parámetros internacionales para mejorar los resultados.
Resumen generado con IA

El Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó el Plan Nacional de Evaluaciones 2026-2030, que introduce cambios estructurales en el sistema de medición del aprendizaje en Argentina. La reforma busca transformar lo que el Gobierno denomina un “conjunto aislado de mediciones” en un esquema estratégico coordinado entre las 24 jurisdicciones.

El nuevo esquema

La novedad central es el paso a un sistema bienal que intercalará operativos censales (donde participan todos los alumnos) y muestrales (una selección representativa). 

El argumento oficial es reducir la “carga operativa” de las escuelas, que hoy lidian con múltiples evaluaciones locales y nacionales.

Sin embargo, el cambio tiene un costo para la comunidad educativa: las escuelas dejarán de recibir sus reportes de desempeño cada dos años, como sucedía desde 2016, para recibirlos cada cuatro años. Esto se debe a que solo las pruebas censales permiten generar datos específicos por institución.

Prioridad en la Alfabetización

En sintonía con la meta del Gobierno Nacional, el plan pone el foco en la alfabetización inicial. Tras los alarmantes resultados de 2024 -donde se reveló que el 55% de los chicos de tercer grado no alcanza el nivel de lectura esperado-, el cronograma fija evaluaciones censales de lectura y matemática para 2026 y 2030.

El calendario de evaluación 2026-2030:

-2026: Censo en 3º grado (Primaria).

- 2027: Censo en 5º/6º año (Secundaria).

- 2028: Muestra en 3º y 6º grado (Primaria).

- 2029: Muestra en 5º/6º año (Secundaria).

- 2030: Censo en 3º y 6º grado (Primaria).

Además, la Nación dejará de tener un rol meramente ejecutor para pasar a ser un "coordinador técnico", validando estándares internacionales (como EGRA y EGMA) para que las provincias puedan comparar sus propias evaluaciones locales con la media nacional.

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