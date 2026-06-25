Ocho de cada 10 argentinos no trabaja de lo que soñó: los jóvenes, los más afectados

Resumen para apurados
- Un estudio de Bumeran reveló en Argentina que el 80% de los empleados no trabaja de lo que soñó y el 61% lo hace fuera de su carrera debido a la falta de inserción laboral.
- La brecha se agudiza en los menores de 30 años, donde el desajuste alcanza el 74%. El desvío ocurre al ingresar al mercado y no en la elección vocacional de la carrera.
- Esta brecha genera frustración en el 84% de los empleados. A futuro, plantea la necesidad de adaptar la formación académica a las nuevas demandas y oficios del mercado global.
Elegiste una carrera, cursaste años, te recibiste —o no— y, cuando llegó el momento de trabajar, el mercado te mandó a otro lado. Esa historia no es la excepción: es la norma. En Argentina, el 61% de los trabajadores se desempeña en un área que no tiene relación con lo que estudió, según un relevamiento de la plataforma de empleos Bumeran sobre casi 2.400 casos en cinco países de la región.
El número es alto. Pero hay uno que pega más fuerte: solo 2 de cada 10 argentinos hace hoy el trabajo que soñaba de chico. El 80% restante dejó ese sueño en algún cajón del camino.
El 74% de los jóvenes de entre 18 y 30 años trabaja en algo distinto a lo que estudió. Es el grupo más afectado por la brecha entre formación y empleo
La edad importa. Entre los 18 y los 30 años, el desajuste llega al 74%. A medida que pasan los años, la proporción baja: 59% entre los 30 y los 50, y 52% en los mayores de 50. Dicho de otro modo, los jóvenes son quienes más sufren la distancia entre lo que aprendieron y lo que el mercado les ofrece —o les impone.
¿Y qué estudiaron? Ingeniería encabeza la lista con el 22% de los casos, seguida por el profesorado (16%) y Marketing (12%). Pero las ocupaciones reales cuentan otra historia: entre las mujeres, los trabajos más frecuentes son ventas (30%), docencia (25%) y tareas de caja (21%). Entre los hombres, ventas también lidera (37%), seguida por atención en caja (17%) e ingeniería recién en tercer lugar, con apenas el 9%.
Lo llamativo es que el desvío no suele ocurrir en la elección de la carrera, sino después. El 53% de los trabajadores estudió algo vinculado con lo que quería ser de niño, lo que indica que la vocación sí guía la formación. El problema aparece en la puerta de entrada al mercado laboral.
Argentina lidera la tendencia regional, con el 61% de los talentos que no trabajan de lo que estudiaron", dice Federico Barni, CEO de Bumeran.
Frente a esa realidad, las respuestas son variadas. El 35% dice sentir agradecimiento por tener empleo, aun cuando no sea el que imaginó. El 31% admite frustración por no poder desarrollarse en su área. Y un 12% directamente expresa insatisfacción. En total, el 84% de los trabajadores argentinos dice no estar conforme con su empleo actual —el nivel más alto entre los países del relevamiento.
Las carreras de las nuevas generaciones
Las nuevas generaciones, mientras tanto, ya sueñan distinto. Entre las aspiraciones más mencionadas aparecen ser influencer o youtuber, oficios impensables hace veinte años. El mercado cambió, las carreras tardaron en cambiar con él, y los jóvenes quedaron en el medio: con un título que no siempre abre la puerta que prometía.
La trayectoria laboral recta —estudiar, recibirse, trabajar de eso— parece ser cada vez más la excepción. La pregunta que queda abierta es si el problema es la formación, el mercado, o la promesa que nunca fue tan sólida como parecía.