Ocho de cada 10 argentinos no trabaja de lo que soñó: los jóvenes, los más afectados

Elegiste una carrera, cursaste años, te recibiste —o no— y, cuando llegó el momento de trabajar, el mercado te mandó a otro lado. Esa historia no es la excepción: es la norma. En Argentina, el 61% de los trabajadores se desempeña en un área que no tiene relación con lo que estudió, según un relevamiento de la plataforma de empleos Bumeran sobre casi 2.400 casos en cinco países de la región.