Tucumán vuelve a dictar un profesorado para docentes de escuelas técnicas después de ocho años

Desfile del 9 de Julio

Consultada sobre los actos del 9 de Julio, la ministra anticipó que participarán alrededor de 3.000 alumnos. “Queremos que el 9 de Julio será una gran fiesta, ya que Tucumán es el epicentro de la historia del país. Vamos a mostrar todo lo que se hace en Educación, los chicos están muy entusiasmados”, dijo. También confirmó que las vacaciones de invierno comenzarán el 13 de julio y que durante el receso funcionarán talleres en escuelas de jóvenes y adultos.