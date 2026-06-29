Tucumán vuelve a dictar un profesorado para docentes de escuelas técnicas después de ocho años

Resumen para apurados
- El gobernador Jaldo y la ministra Montaldo lanzaron en Tucumán un profesorado para docentes de escuelas técnicas para jerarquizar la enseñanza tras ocho años sin dictarse.
- Con apoyo del INET, la carrera semipresencial durará entre 3 y 6 trimestres en Capital y Aguilares, destinada a técnicos y universitarios que ya ejercen o desean enseñar.
- Esta iniciativa busca descentralizar la educación superior en la provincia y actualizar la formación frente a los constantes avances científicos y tecnológicos globales.
El gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Educación, Susana Montaldo, lanzaron una oferta educativa que permitirá jerarquizar las plantas docentes de las escuelas técnicas. Se trata de un profesorado destinado a técnicos que ya están en ejercicio de la docencia y que necesitan una complementación curricular pedagógica, a universitarios de carreras afines y también a egresados de escuelas técnicas que deseen enseñar en esos establecimientos educativos. La propuesta cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Las clases se dictarán en Capital y en Aguilares, en forma semipresencial. La directora de Educación Técnica y Formación Profesional, ingeniera Ana García Salemi, y el director de Educación Superior, Carlos Bulacios, explicaron que el profesorado hará foco en tres ejes: formación docente, técnico-profesional y práctica docente. La duración total comprende un máximo de seis trimestres para los egresados de escuelas técnicas o tres trimestres para los docentes con título de grado universitario.
“Después de ocho años volvemos a dictar un profesorado de estas características para seguir profesionalizando a nuestros docentes. Aun en momentos difíciles seguimos invirtiendo en educación, porque es la mejor herramienta para generar oportunidades”, dijo el gobernador, quien recalcó que la educación continúa siendo una política de Estado en Tucumán.
El mandatario también remarcó el proceso de descentralización de la educación superior que impulsa el Gobierno provincial y sostuvo: “Queremos que quienes viven en el interior tengan las mismas oportunidades que quienes viven en la Capital. Por eso llevamos carreras y extensiones universitarias a diferentes municipios de la provincia”.
“Hace ocho años que no se daba este profesorado y era muy necesario porque el mundo ha cambiado mucho, la ciencia, la tecnología … Algunos alumnos son egresados de la universidad y otros de nuestras escuelas técnicas y del instituto técnico y de la escuela agrotécnica”, detalló la ministra.
Desfile del 9 de Julio
Consultada sobre los actos del 9 de Julio, la ministra anticipó que participarán alrededor de 3.000 alumnos. “Queremos que el 9 de Julio será una gran fiesta, ya que Tucumán es el epicentro de la historia del país. Vamos a mostrar todo lo que se hace en Educación, los chicos están muy entusiasmados”, dijo. También confirmó que las vacaciones de invierno comenzarán el 13 de julio y que durante el receso funcionarán talleres en escuelas de jóvenes y adultos.