Qué es el Humboldt Alumni Award, el prestigioso premio que recibió la tucumana Virginia Albarracín
La investigadora de la UNT y del Conicet fue distinguida por la Fundación Alexander von Humboldt gracias a un proyecto que busca fortalecer las redes científicas entre Argentina y Alemania y promover el liderazgo de mujeres en bioimágenes, microscopía y biotecnología.
Resumen para apurados
- La científica tucumana Virginia Albarracín recibió hoy en Alemania el premio Humboldt Alumni por su proyecto para potenciar redes científicas de mujeres entre ambos países.
- Albarracín, investigadora del Conicet, impulsó la iniciativa 'Wimagine' de bioimágenes y biotecnología. El galardón otorga hasta 30.000 euros para financiar estas propuestas.
- Este reconocimiento consolida la cooperación científica y cultural bilateral, impulsando el liderazgo femenino y la inserción internacional de investigadoras argentinas.
La científica tucumana Virginia Albarracín recibió un importante reconocimiento internacional en Alemania al ser distinguida con el "Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives", un premio otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt a iniciativas innovadoras que fortalecen las redes científicas internacionales.
Albarracín es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Bioquímica por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Además, se desempeña como investigadora independiente del Conicet, docente universitaria y presidenta del capítulo argentino de The Organization for Women in Science for the Developing World (OWSD), una organización vinculada a la Unesco.
El reconocimiento fue concedido por el proyecto Wimagine, una iniciativa que busca conectar a la Argentina con Alemania para formar, acompañar y visibilizar a mujeres que trabajan en las áreas de bioimágenes, microscopía y biotecnología.
¿De qué se trata el premio Humboldt Alumni Award?
El Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives es una distinción creada por la Fundación Alexander von Humboldt para impulsar proyectos innovadores de creación de redes entre ex becarios y becarios de la institución.
Cada edición contempla la entrega de hasta tres premios, destinados a apoyar iniciativas que no están cubiertas por los programas tradicionales de financiamiento de la fundación.
Además de promover la cooperación científica, el objetivo es fortalecer las relaciones académicas y culturales entre Alemania y los países de origen de los exbecarios, consolidando la colaboración en sus respectivas regiones.
El reconocimiento cuenta con una financiación de hasta 30.000 euros, recursos destinados a desarrollar y ampliar las iniciativas premiadas.