Qué es el Humboldt Alumni Award, el prestigioso premio que recibió la tucumana Virginia Albarracín

Albarracín es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Bioquímica por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Además, se desempeña como investigadora independiente del Conicet, docente universitaria y presidenta del capítulo argentino de The Organization for Women in Science for the Developing World (OWSD), una organización vinculada a la Unesco.