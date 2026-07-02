Pruebas Aprender: mejoró el rendimiento en Lengua, pero cinco de cada 10 alumnos no alcanzan el nivel esperado en Matemática

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano presentó las Pruebas Aprender 2025 en Argentina: sexto grado mejoró 10,5 puntos en Lengua, pero la mitad de los alumnos aún falla en Matemática.
- Con participación récord, se evaluó a 750.000 alumnos que iniciaron la primaria en pandemia. Lengua subió a 76,9% de aprobación, pero Matemática se estancó como hace una década.
- Ante estos resultados, el Gobierno nacional anunció que reforzará las políticas de enseñanza de Matemática mediante convenios federales para revertir el déficit en el área.
Los estudiantes de sexto grado de primaria mejoraron sus resultados en Lengua en las Pruebas Aprender 2025. Así lo informó el Ministerio de Capital Humano, que destacó que el 76,9% de los alumnos alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado, considerados los esperados para ese nivel educativo.
El porcentaje representa una mejora de 10,5 puntos respecto de 2023, cuando el 66,4% de los estudiantes había alcanzado esos niveles.
Además, el Gobierno informó que solo el 4,9% de los alumnos quedó por debajo del nivel básico en Lengua, frente al 11,9% registrado dos años atrás.
Sin embargo, el Ministerio aún no difundió el informe completo con los resultados de la evaluación.
Matemática sigue siendo el principal desafío
En el caso de Matemática, el comunicado oficial señala que "cinco de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado" y sostiene que también hubo mejoras, aunque no precisa las cifras.
En la edición 2023 de las pruebas, el 51,4% de los alumnos había alcanzado el nivel esperado.
Los resultados en esta materia muestran escasas variaciones desde hace más de una década. En 2013, cuando la evaluación se realizaba bajo el Operativo Nacional de Evaluación (ONE), el 48,3% de los estudiantes había quedado por debajo del nivel satisfactorio.
Frente a este escenario, el Gobierno anunció que reforzará las políticas orientadas a mejorar los aprendizajes en Matemática a partir del acuerdo federal consolidado en abril de este año en el Consejo Federal por la Alfabetización.
Más de 80.000 alumnos alcanzaron el nivel esperado en Lengua
En el comunicado oficial, el Ministerio destacó el impacto de la mejora registrada en Lengua.
"En el ámbito educativo, un punto de mejora representa un cambio muy importante. Cada punto equivale a unos 7.900 estudiantes más que desarrollan las habilidades para resolver preguntas que antes quedaban fuera de su alcance. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80.000 chicos más hoy alcanzan los niveles esperados", señaló.
Las Pruebas Aprender 2025 evaluaron a alrededor de 750.000 estudiantes de sexto grado en más de 20.000 escuelas de todo el país.
Según el Ministerio de Capital Humano, la evaluación registró una participación récord: respondió el 95% de las escuelas y el 84% de los alumnos convocados.
Los resultados por provincia aún no fueron difundidos
El Ministerio también destacó el desempeño de las denominadas escuelas Alfa, incorporadas al Plan Nacional de Alfabetización por presentar mayores desafíos pedagógicos.
De acuerdo con los datos oficiales, estas instituciones mejoraron sus resultados en Lengua y redujeron las brechas con respecto a las escuelas que no integran el programa, especialmente en los sectores sociales más vulnerables.
El comunicado también señala que las 24 jurisdicciones del país mejoraron sus desempeños en Lengua, aunque todavía no se publicaron los resultados correspondientes a cada provincia.
Las evaluaciones Aprender constituyen el principal dispositivo nacional para medir los aprendizajes de los estudiantes argentinos y permiten comparar la evolución del rendimiento educativo entre las distintas jurisdicciones y a lo largo del tiempo.
Los resultados se presentan en cuatro niveles de desempeño: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. Los dos últimos son considerados los niveles de aprendizaje esperados.
"Los resultados de las pruebas Aprender 2025 muestran avances concretos en los aprendizajes de los estudiantes y confirman que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto generan mejoras reales", afirmó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El Consejo Federal de Educación puso en marcha en 2024 el Plan Nacional de Alfabetización, una iniciativa orientada a niños de 0 a 8 años que busca garantizar que todos los alumnos lleguen a tercer grado con niveles adecuados de lectura y escritura.
Además de responder las evaluaciones de Lengua y Matemática, los estudiantes completaron un cuestionario de contexto destinado a relevar las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo. Los alumnos evaluados pertenecen a la cohorte que cursó primer grado en 2020 y segundo grado en 2021, durante la pandemia.