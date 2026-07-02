Pruebas Aprender: mejoró el rendimiento en Lengua, pero cinco de cada 10 alumnos no alcanzan el nivel esperado en Matemática

"En el ámbito educativo, un punto de mejora representa un cambio muy importante. Cada punto equivale a unos 7.900 estudiantes más que desarrollan las habilidades para resolver preguntas que antes quedaban fuera de su alcance. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80.000 chicos más hoy alcanzan los niveles esperados", señaló.