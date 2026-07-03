Ataque de Hamas: a 1.000 días del 7 de octubre de 2023, la división campea en Israel

Para Dina Hertz, residente de Jerusalén, lo que pesa es que, 1.000 días después, siente que siguen “atrapados en esta situación” y no se ha hecho lo necesario para pasar página. “Me refiero a una verdadera comisión de investigación, a que se asuman responsabilidades y se extraigan lecciones concretas, y a que quienes estaban al mando el 7 de octubre muestren un auténtico sentimiento de vergüenza y dolor”, declaró la mujer.