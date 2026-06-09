Guerra en Medio Oriente: entre amenazas, Irán e Israel pactan un cese al fuego

Tras semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, la región se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles. El ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico. Ayer, el mando de las fuerzas armadas iraníes afirmó haber “infligido una respuesta contundente” a Israel y anunció “el cese de la operación”.