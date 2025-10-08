Dos años de guerra en Medio Oriente: el duelo continúa en el sitio del ataque de Hamas

Recuerda la noche previa, el 6 de octubre de 2023, cuando celebraban una festividad religiosa en familia y entre risas en la cocina. Aunque vive a más de 100 kilómetros, la mujer viene a menudo a esta zona del desierto del Néguev, donde la antigua pista de baile se ha convertido en un memorial. Sobre los postes, hay retratos de personas asesinadas o secuestradas durante el ataque de Hamas. A los pies de cada uno, anémonas silvestres, emblema del milagro de un desierto que florece, dibujos de niños y banderas de Israel.