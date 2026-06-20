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Guerra en Medio Oriente: Israel y Hezbollah acordaron poner un alto al fuego en el Líbano

Los ataques y represalias ponen en riesgo los avances entre Estados Unidos e Irán.

Guerra en Medio Oriente: Israel y Hezbollah acordaron poner un alto al fuego en el Líbano
Hace 4 Hs

GINEBRA, Suiza.- Bombardeos israelíes en Líbano dejaron al menos 47 muertos y 97 heridos, según Beirut, mientras que Israel lamentó la pérdida de cuatro soldados, antes de que se anunciara una tregua entre ambas partes. Israel y Hezbollah pactaron el alto al fuego, después de que los combates amenazaran el acuerdo para terminar la guerra.

Fue el mayor episodio de violencia desde el anuncio de un acuerdo entre Washington y Teherán esta semana.

El memorando de entendimiento prevé un alto al fuego “en todos los frentes, incluido Líbano”, condición en la que había insistido Teherán, aliado de Hezbollah, para poner fin al conflicto.

La guerra, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ha causado miles de muertos, principalmente en la república islámica y Líbano.

También ha sacudido la economía mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, fundamental para el tránsito de hidrocarburos.

Guerra en Medio Oriente: Irán advierte que responderá a ataques de Israel en Líbano

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, tenían previsto iniciar una nueva fase de negociaciones ayer en Suiza, pero el encuentro se suspendió en medio de las hostilidades en Líbano. Horas después, un funcionario estadounidense dijo que Israel y Hezbollah acordaron un alto al fuego con efecto inmediato, negociado por mediadores estadounidenses.

Un diplomático del Golfo, que pidió el anonimato, confirmó el acuerdo la tregua mediada “por Qatar, Estados Unidos e Irán”.

Sin embargo, poco después del anuncio, la agencia de noticias estatal libanesa reportó un ataque israelí en la localidad de Sejud y se escucharon disparos de artillería en la ciudad de Nabatieh, ambas en el sur.

“Todo debe arder”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había amenazado con hacer “pagar un precio muy alto” a Hezbollah e insistió en que sus fuerzas seguirán en el sur de Líbano. “Todo Líbano debe arder”, lanzó el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo que llevó al canciller iraní Abás Araqchi a acusar al Estado hebreo de querer “la guerra permanente”.

Muchos habitantes huyeron del sur del país tras esos ataques, apretujados en autos, algunos con colchones y efectos personales atados al capó, en la región de Tiro. “Estábamos en casa cuando empezaron los bombardeos. No se libró ninguna ciudad, ninguna casa”, contó Zeinab Naser, de 69 años, en medio de un atasco en Sidón. “Los aviones militares israelíes no abandonan el cielo nunca. Esperamos que este veneno (Israel) se vaya de nuestro país y podamos vivir”, añadió.

El gobierno suizo anunció la postergación, hasta una fecha no determinada, de las negociaciones previstas para ayer.

Guerra en Medio Oriente: entre amenazas, Irán e Israel pactan un cese al fuego

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En un principio se anunció que este encuentro debía servir para sellar el pacto, pero finalmente la firma se hizo de forma electrónica por parte de los presidentes Trump y Masud Pezeshkian.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró que lo había aprobado, aunque con reservas. En el futuro se celebrarán “negociaciones cara a cara” con Estados Unidos, pero eso no “significa aceptar el punto de vista del enemigo”, aseguró el jueves.

Como el texto ya está firmado, “no hay prisa en celebrar el dicho encuentro en Suiza, pero planeamos una reunión en los próximos días”, explicó el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

De momento, el pacto permitió reanudar la navegación por el estrecho de Ormuz, atravesado por 25 navíos comerciales el jueves, un volumen inédito desde mediados de abril, según datos de la plataforma de seguimiento marítimo AXSMarine.

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