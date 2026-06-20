Guerra en Medio Oriente: Israel y Hezbollah acordaron poner un alto al fuego en el Líbano

Muchos habitantes huyeron del sur del país tras esos ataques, apretujados en autos, algunos con colchones y efectos personales atados al capó, en la región de Tiro. “Estábamos en casa cuando empezaron los bombardeos. No se libró ninguna ciudad, ninguna casa”, contó Zeinab Naser, de 69 años, en medio de un atasco en Sidón. “Los aviones militares israelíes no abandonan el cielo nunca. Esperamos que este veneno (Israel) se vaya de nuestro país y podamos vivir”, añadió.