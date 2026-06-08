Máxima tensión en Medio Oriente: Israel bombardeó Irán tras una masiva ofensiva de misiles de Teherán

Ante el riesgo de un colapso total de la diplomacia, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una intervención personal. "Llamaré a Netanyahu ahora mismo para pedirle que no contraataque. Ambos bandos ya han mostrado su fuerza; no necesitamos más bombardeos", declaró al buscar frenar una espiral de violencia que amenaza con desestabilizar la economía y la seguridad global.