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Guerra en Medio Oriente: Irán advierte que responderá a ataques de Israel en Líbano

Fuerzas israelíes se preparan para posible ataque de represalia.

Un grupo busca sobrevivientes tras el bombardeo israelí en Beirut. (Ibrahim Amro/AFP)
Un grupo busca sobrevivientes tras el bombardeo israelí en Beirut. (Ibrahim Amro/AFP)
Hace 5 Min

El Ejército iraní afirmó este domingo que responderá a los ataques de Israel contra el Líbano, que están poniendo en peligro además la firma de un acuerdo de paz entre Teherán y Estados Unidos (EEUU). 

“Sin duda estos crímenes no quedarán sin respuesta”, dijo el subcomandante de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, Sardar Asadi, en declaraciones recogidas por los medios locales.

El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, ya advirtió antes que los nuevos ataques israelíes contra el barrio Dahye de Beirut hacían “imposible hablar de seguir adelante”, poniendo en duda el esperado acuerdo.  

“Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, dijo en X (Twitter) Qalibaf en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos. 

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El también presidente del Parlamento iraní afirmó que los nuevos ataques de Israel contra el barrio Dahye de Beirut “ha demostrado una vez más que Estados Unidos carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo”, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

"Próximas horas"

Las fuerzas de Israel informaron que se estaban preparando para un posible ataque de represalia "en las próximas horas", después de bombardear los suburbios del sur de Beirut.

"Tras el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Beirut (...), las FDI se están preparando para posibles disparos contra el territorio del Estado de Israel en las próximas horas", declaró el ejército, sin especificar desde dónde se esperaba la ofensiva. 

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