Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

- El canto me llevó a la indagación del cuerpo, junto con la composición y el mundo de la poesía y de los estudios musicales, con la armonía y la búsqueda melódica de una canción. Todo eso se articula alrededor del compromiso ético y político en torno a decirle algo al mundo; y por otro lado aparecen la filosofía y el mundo del pensamiento sensible. Todo sucede alrededor de la voz, la palabra poética, la canción, el canto, el cuerpo y la propuesta filosófica. Es como si fuesen distintos pétalos de una misma semilla para florecer en esta propuesta que hoy traigo a Tucumán.