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Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

Caro Tapia lleva su canto y sus enseñanzas al taller cultural Nonino Yerba Buena. Saberes

Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”
Hace 6 Hs

Hace un año, Caro Tapia compartió su experiencia “Mamífera” con el público tucumano, una creación que giró alrededor de la maternidad y que le permitió indagar en profundidad los vínculos entre sus distintas inquietudes. Hoy vuelve a la provincia, para dar un recital íntimo desde las 22.30 en el taller cultural Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347), donde mañana a las 10 dictará el taller “La voz habitando el cuerpo”, para conectar la técnica vocal, la emoción y la energía a través del movimiento.

Las dos propuestas conviven en su universo creativo, agitado y calmo al mismo tiempo, resultado de una búsqueda que pretende “desplegar y manifestar mi mensaje y mi arte, que no es individual sino que se relaciona con un montón de otros, para que todos tengan un espacio para entrar en sinergia consigo mismos y con los demás”, le dice a LA GACETA.

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- ¿En qué momento de tu evolución artística te encontrás?

- Estoy en un momento de mucha integración; los caminos de mis inquietudes son diversos y afronté el desafío de hilvanarlos para no sentirlos desmembrados sino para generar un tejido a través de ellos. Por muchos años los sentí como senderos paralelos, que no constituían una identidad, pero ahora fue la voz la que los integró.

- ¿Esa voz sirvió de guía?

- El canto me llevó a la indagación del cuerpo, junto con la composición y el mundo de la poesía y de los estudios musicales, con la armonía y la búsqueda melódica de una canción. Todo eso se articula alrededor del compromiso ético y político en torno a decirle algo al mundo; y por otro lado aparecen la filosofía y el mundo del pensamiento sensible. Todo sucede alrededor de la voz, la palabra poética, la canción, el canto, el cuerpo y la propuesta filosófica. Es como si fuesen distintos pétalos de una misma semilla para florecer en esta propuesta que hoy traigo a Tucumán.

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- ¿Cuáles experiencias transitan tus recitales y tus talleres?

- Se apunta a entablar vínculos a partir de la voz y de la escucha, de las respiraciones y de los movimientos, que inspiren y vayan co-creando un espacio en común. Propongo una performance en escena, para que las personas puedan entrar en un estado inmersivo y salgan transformadas, pero no como algo radical sino con pequeños destellos de luminosidad que modifiquen su existencia sensible para que pueden crecer. Que al terminar se lleven una pregunta, una melodía para estar bien, sentirse mejor o hacer catarsis.

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- En “Mamífera” partís de algo personalísimo, ¿toda tu obra lo es?

- Para mí, la música tiene como la misión de hacer transitar procesos. A veces, quienes componemos o elegimos un repertorio, lo vivimos o lo pensamos de manera más explícita. En el fondo siempre hay un desde dónde, que tiene que ver con la experiencia viva y con lo que transita cada artista, junto con una estética. La subjetividad siempre está ahí, en juego, y la historia personal también.

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