Qué fue de Mariana Pokrassa, la viuda de Juan Alberto Badía, a 14 años de su muerte

Resumen para apurados
- Mariana Pokrassa, viuda del conductor Juan Alberto Badía, habló públicamente en Argentina a 14 años de su muerte para revelar cómo superó el duelo y reconstruyó su vida.
- Tras el fallecimiento de Badía en 2012, Pokrassa enfrentó un doloroso proceso que incluyó conflictos familiares con los hijos del locutor y la decisión de alejarse de los medios.
- Hoy mantiene un perfil bajo y enfocado en su bienestar personal, mientras el legado de Badía sigue vigente como uno de los referentes más importantes de la radio argentina.
Catorce años después de la muerte de Juan Alberto Badía, su viuda, Mariana Pokrassa, volvió a hablar públicamente sobre cómo atravesó el duelo y el proceso de reconstrucción personal tras la pérdida del reconocido conductor y locutor.
En una entrevista concedida durante 2024, Pokrassa repasó una de las etapas más difíciles de su vida, marcada por el fallecimiento de Badía en 2012, los conflictos familiares posteriores y la decisión de alejarse definitivamente de la exposición mediática.
Cómo fue la vida de Mariana Pokrassa tras la muerte de Juan Alberto Badía
Mariana Pokrassa acompañó a Juan Alberto Badía durante los últimos años de su vida, especialmente mientras el conductor enfrentaba una larga enfermedad. Tras su fallecimiento, su realidad cambió por completo.
Durante su última aparición pública recordó que los primeros años estuvieron atravesados por el dolor y por una compleja relación con los hijos del conductor, una situación que, según explicó, le provocó un profundo sufrimiento.
Con el paso del tiempo, decidió priorizar su bienestar emocional y comenzar una nueva etapa lejos de los medios de comunicación.
El perfil bajo que eligió la viuda de Juan Alberto Badía
Después de la muerte de Badía, Mariana Pokrassa optó por mantener un bajo perfil. Aunque en distintas oportunidades recordó con cariño al histórico locutor, evitó participar en homenajes públicos y apariciones televisivas.
En la entrevista de 2024 explicó que necesitó reconstruir su vida en la intimidad, enfocándose en proyectos personales y en encontrar tranquilidad después de años muy difíciles.
Según relató, el duelo estuvo acompañado por momentos de soledad, pero también por la convicción de seguir adelante sin perder el recuerdo de quien fue su compañero de vida.
Los conflictos familiares tras el fallecimiento de Badía
Uno de los aspectos más delicados que recordó Mariana Pokrassa fueron las tensiones surgidas con los hijos de Juan Alberto Badía luego de su muerte.
Aunque evitó profundizar en los detalles, reconoció que aquella situación fue uno de los momentos más dolorosos que debió atravesar tras perder a su esposo.
Con el correr de los años decidió dejar atrás esos conflictos y concentrarse en construir una vida más serena, lejos de las polémicas.
El legado de Juan Alberto Badía sigue vigente
A pesar de mantenerse alejada de la vida pública, Mariana Pokrassa aseguró que el recuerdo de Juan Alberto Badía continúa presente.
El conductor sigue siendo una de las figuras más importantes de la radio y la televisión argentina, reconocido por generaciones de oyentes y televidentes gracias a una trayectoria que dejó una huella profunda en los medios de comunicación.
Mientras tanto, Pokrassa eligió recorrer un camino distinto, centrado en la privacidad y en una vida alejada de los reflectores.
Una nueva etapa marcada por la reconstrucción
A 14 años de la muerte de Juan Alberto Badía, Mariana Pokrassa asegura haber encontrado un nuevo equilibrio.
Su última aparición pública permitió conocer cómo logró atravesar el duelo, superar las dificultades familiares y redefinir sus prioridades.
Hoy mantiene un perfil completamente reservado y apuesta por una vida tranquila, preservando los recuerdos compartidos con el conductor, pero enfocada en su presente y en su bienestar personal.