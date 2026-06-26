El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: "Es metódico y persistente"

El descargo se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate en las redes sociales sobre la violencia psicológica y las formas de control dentro de las relaciones de pareja. Tras la denuncia de Ce, la actriz Gloria Carra, ex pareja de Levy, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para expresar su postura. "Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia", comenzó el texto difundido por Carrá.