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El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: "Es metódico y persistente"

La sexóloga compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales tras el fin de su relación con Nacho Levy, donde describió situaciones de hostigamiento y aseguró: "Por suerte, pude salir".

Cecilia Ce denunció violencia psicológica tras su separación de Nacho Levy
Cecilia Ce denunció violencia psicológica tras su separación de Nacho Levy TN
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Cecilia Ce denunció en redes sociales a su expareja Nacho Levy por violencia psicológica y hostigamiento, confirmando el fin de su relación afectiva en Argentina.
  • Ce detalló conductas de control y privación del sueño. Tras viralizarse el descargo, la actriz Gloria Carrá se solidarizó y Levy optó por cerrar su cuenta de Instagram.
  • El caso de una referente en educación sexual genera un fuerte impacto público y reaviva el debate sobre el control coercitivo y la violencia psicológica en las parejas.
Resumen generado con IA

Cecilia Ce utilizó sus redes sociales para compartir un fuerte testimonio en el que denunció haber atravesado situaciones de violencia psicológica durante su relación con Nacho Levy. Aunque no lo mencionó de manera directa en la publicación, el mensaje fue interpretado como la confirmación del final del vínculo con el periodista y director de La Garganta Poderosa.

Cecilia Ce confirmó su separación de Nacho Levy y denunció violencia de género: "Por suerte pude salir"

Cecilia Ce confirmó su separación de Nacho Levy y denunció violencia de género: Por suerte pude salir

El descargo se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate en las redes sociales sobre la violencia psicológica y las formas de control dentro de las relaciones de pareja. Tras la denuncia de Ce, la actriz Gloria Carra, ex pareja de Levy, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para expresar su postura. "Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia", comenzó el texto difundido por Carrá.

El duro testimonio de Cecilia Ce

En una publicación sobre fondo negro, la licenciada en Psicología y divulgadora en educación sexual describió las conductas que, según relató, sufrió durante el último tramo de la relación. "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca", escribió.

El mensaje concluyó con una frase que fue interpretada como la confirmación de la ruptura: "Por suerte, pude salir", acompañada por un emoji de manos en señal de agradecimiento. Más adelante, definió las situaciones que describió con una afirmación categórica: "Es metódico y persistente", al referirse al tipo de hostigamiento que aseguró haber experimentado.

El impacto de su publicación y el silencio de Nacho Levy

El testimonio tuvo una amplia repercusión debido al perfil público de Cecilia, una de las principales divulgadoras sobre sexualidad y vínculos en Argentina. A través de sus libros, conferencias y presentaciones teatrales, la especialista suele abordar temas relacionados con las relaciones saludables, la educación sexual y el bienestar afectivo.

Precisamente por ese recorrido profesional, su relato generó un fuerte impacto y reavivó el debate sobre la violencia psicológica y el control coercitivo dentro de las parejas.

Hasta el momento, Nacho Levy no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones. Tampoco hubo un comunicado oficial de su entorno. Según trascendió, el periodista cerró su cuenta de Instagram luego de que el descargo de Cecilia Ce comenzara a viralizarse.

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