La Poderosa apartó a Nacho Levy tras las denuncias públicas de Cecilia Ce por violencia de género

En otro tramo del comunicado, La Poderosa fijó su postura frente a la violencia machista y tomó distancia de la práctica del escrache. "Vivimos en una sociedad machista, rodeadas de personas que ejercen distintos tipos de violencia, dentro y fuera de nuestros barrios. Como respuesta, construimos nuestro feminismo villero que nos enseña a revisar nuestras propias prácticas, y a creer, escuchar y acompañar a quienes se acercan atravesadas por situaciones de violencia de género. Aprendimos en nuestro recorrido que al patriarcado no lo enfrentamos tirando hacia afuera el problema. No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo", afirmó.