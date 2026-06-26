La Poderosa apartó a Nacho Levy tras las denuncias públicas de Cecilia Ce por violencia de género
La organización activó su protocolo de géneros y anunció el corrimiento total del periodista. La escritora y sexóloga había denunciado en sus redes sociales patrones de control y manipulación durante la relación.
Resumen para apurados
- La Poderosa apartó de sus filas a Nacho Levy en Argentina, tras las denuncias de violencia de género y abuso emocional realizadas recientemente por su ex pareja, Cecilia Ce.
- Luego de que Ce detallara en redes patrones de control y manipulación, la agrupación activó de forma asamblearia su protocolo de géneros para decidir la expulsión de Levy.
- La medida reafirma la postura feminista de la agrupación y sienta un precedente sobre cómo abordar colectivamente las denuncias de violencia de género en organizaciones sociales.
La organización social La Poderosa anunció el corrimiento total de Nacho Levy de sus filas luego de las acusaciones de abuso emocional y violencia psicológica formuladas públicamente por su ex pareja, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce. El movimiento informó que activó su protocolo de géneros y dio a conocer un comunicado en el que explicó cómo abordó la situación.
Las denuncias tomaron estado público cuando Ce compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias en las que, sin mencionar inicialmente a Levy, describió los patrones de control y manipulación que, según sostuvo, atravesó durante la relación.
"No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca", escribió sobre un fondo negro. Luego agregó: "Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir".
Poco después, el nombre de Levy comenzó a circular públicamente. El referente de La Garganta Poderosa y figura activa en los debates sociales y políticos de la Argentina no emitió hasta el momento ningún descargo ni comunicado oficial sobre las afirmaciones de su expareja.
Frente a la repercusión del caso, La Poderosa difundió un comunicado colectivo que comenzó definiendo la identidad de la organización y su forma de trabajo.
"La Poderosa es un movimiento de asambleas territoriales, conformadas mayormente por vecinas mujeres y disidencias sexuales, que buscamos transformar la realidad de los barrios populares. Somos nosotras las que paramos las ollas, acompañamos a las familias, enfrentamos las violencias y sostenemos el trabajo comunitario todos los días. Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana", expresó.
En ese marco, explicó la decisión adoptada. "A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos".
El texto añadió: "Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante, y a las personas que integramos este movimiento: lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización".
La organización también se refirió a los tiempos que impone la exposición en las redes sociales y a la forma en que construye sus definiciones políticas. "Los tiempos de las redes sociales exigen respuestas a una velocidad que va a contramano de una construcción como la nuestra. Somos muchas compañeras las que militamos en esta organización y esto nos moviliza fuertemente. Masticamos, dialogamos y elaboramos con los pies en el barrio nuestros posicionamientos políticos por consenso", señaló.
En otro tramo del comunicado, La Poderosa fijó su postura frente a la violencia machista y tomó distancia de la práctica del escrache. "Vivimos en una sociedad machista, rodeadas de personas que ejercen distintos tipos de violencia, dentro y fuera de nuestros barrios. Como respuesta, construimos nuestro feminismo villero que nos enseña a revisar nuestras propias prácticas, y a creer, escuchar y acompañar a quienes se acercan atravesadas por situaciones de violencia de género. Aprendimos en nuestro recorrido que al patriarcado no lo enfrentamos tirando hacia afuera el problema. No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo", afirmó.
El documento también reconoció que ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas que busca combatir. "Entendemos que ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir. Nosotras venimos transitando un enorme proceso de revisión en pos de erradicarlas y promover una forma de hacer política cuidada, compañera, y sobre todo, feminista. Esta organización trasciende a cada una de las personas que la conformamos, y seguiremos en este camino de aprendizaje y construcción como cada día, para crecer como colectivo y transformar la realidad en la que vivimos".
El comunicado concluyó con un mensaje dirigido a las integrantes del movimiento: "Gracias por los mensajes que nos fueron enviando, las asambleas de La Poderosa de todo el país nos sentimos abrazadas y seguimos adelante".
Tras la repercusión pública de las denuncias, Cecilia Ce volvió a expresarse en sus redes sociales. Allí agradeció el acompañamiento recibido y respondió a una de las preguntas que, según contó, más le hicieron desde que decidió contar su experiencia: cómo pudo atravesar una situación de abuso siendo psicóloga.
"Ante la pregunta de 'si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?', hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde quien soy y desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron", escribió.
Luego agregó: "Sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo".
La escritora también describió cómo entiende este tipo de violencia. "El abuso emocional es: íntimo, intencional e intermitente (soy encantador / te hago daño)", expresó.
En los comentarios de una publicación realizada por colegas que analizaron su caso, dejó además una frase que sintetizó su postura: "La pregunta es '¿por qué él la eligió a ella?' Yo salí y hablé".
La relación entre Cecilia Ce y Nacho Levy se había hecho pública a mediados de noviembre de 2025, cuando ambos compartieron imágenes y postales de su vida cotidiana en redes sociales.
Antes de ese vínculo, Levy mantuvo una relación de alta exposición con la actriz y cantante Gloria Carrá, que se extendió entre 2020 y fines de 2023. Tras conocerse las denuncias, Carrá también manifestó públicamente su apoyo a Cecilia Ce.
Cecilia Ce, cuyo nombre real es Cecilia Canzonetta, es escritora y una de las principales divulgadoras del país en materia de educación sexual y emocional. Desarrolla su actividad en medios de comunicación, conferencias, espectáculos teatrales y publicaciones especializadas.