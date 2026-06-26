Norte Rock 2026: se encendió la cuenta regresiva del mayor festival de música del NOA

La noche comenzó después de las 20. Los invitados llegaron de a poco, entre saludos, fotos, música y una expectativa que ya se sentía en el aire. El festival Norte Rock 2026 tuvo su lanzamiento oficial y confirmó que la cuenta regresiva hacia el 12 de septiembre ya está en marcha.
El festival se realizará en el Predio Castillo, ubicado en avenida Presidente Perón y Bascary, en Yerba Buena. La cita será desde las 17 y reunirá a Ciro y los Persas, Ratones Paranoicos, El Plan de la Mariposa y bandas locales como La Belisario y La Llorona y su Jardín de Dragones.
La bienvenida
A las 21, Mariana Soler y Renzo Spuches abrieron la presentación. “Buenas noches y bienvenidos a todos al lanzamiento del Norte Rock 2026”, expresaron los conductores ante los invitados.
La velada tuvo música, comida, influencers tucumanos y una activación que atrajo a varios de los presentes. En un stand de juegos, los invitados podían hacer girar una ruleta. Luego sonaba una canción y debían elegir, entre tres opciones, cuál era el tema correcto. Quienes acertaban podían ganar llaveros, remeras, buzos, mazos de cartas y otros premios.
Soler y Spuches también remarcaron el vínculo del festival con la identidad regional. “Este es un evento que se fue creando desde sus inicios con cultura, con identidad, con colores muy marcados y con esas ganas de mostrar nuestro norte: Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y las demás provincias”, señalaron.
El lema de la edición: "El Norte Rock es de la Norte"
El lanzamiento también tuvo un momento central: la presentación de la nueva lata con diseño de edición limitada para esta temporada del Norte Rock. Maxi Cornejo, jefe de producto de Cerveza Norte, fue el encargado de contar las novedades. “Estamos acá en el evento lanzamiento del Norte Rock, con la edición 2026, la quinta edición consecutiva. Venimos trabajando mucho en el evento y este año se va a ver una puesta en escena increíble”, expresó Cornejo.
El representante de la marca explicó que el festival buscará potenciar la experiencia del público. “Siempre potenciamos todo lo que es el VIP, el ‘beer garden’ y la experiencia del producto, con una propuesta inmersiva, espacios para fotos y merchandising para que la gente se lleve un recuerdo”, explicó.
Además, adelantó que la campaña de este año tendrá como lema “El Norte Rock es de la Norte” y estará acompañada por la lata de edición limitada. “Es una lata muy prometedora, disruptiva y vistosa”, afirmó.
Público local que responde
Luego habló Sebastián Magnasco, productor general del Norte Rock. Su mirada apuntó al valor de sostener un festival de esta magnitud en Tucumán y al rol de una marca que apuesta por el público local. “Lo más importante es que una marca siga creyendo y siga apostando para su público más importante, que es el de acá”, expresó Magnasco.
El productor remarcó que no son muchas las marcas que impulsan eventos de estas características en el país. “Hacer un evento, llevarlo adelante y bancarlo durante varios años, en una quinta edición, es algo grandísimo”, sostuvo.
También destacó el lugar que ocupa Tucumán dentro del circuito de espectáculos del norte argentino. “Tucumán es el centro del NOA para los espectáculos. Desde acá se dispara a Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy. Acá pasan las cosas más importantes y es donde el público responde más”, señaló.
La expectativa de la nueva edición
El Norte Rock se lanzó en 2016 y regresó en 2022 Desde entonces se consolidó como uno de los festivales más importantes de la región. En 2025 agotó la totalidad de las entradas y este año la demanda volvió a marcar el pulso de la convocatoria. A los cinco minutos de habilitarse el sistema, más de 6.000 personas esperaban en la fila virtual. La primera tanda costó $60.000 más cargo por servicio y se agotó en menos de una hora. Actualmente se vende la cuarta etapa, a $90.000.
Entre los invitados, la expectativa también apareció en las voces de los influencers. El humorista, Ricky Salvatierra eligió a Ratones Paranoicos como la banda que más espera. “Estoy contento de estar en el lanzamiento. Me siento importante. Cuando llegue el día del festival me voy a quedar hasta el final. Me iré cuando me canse, pero siempre hasta el final”, dijo entre risas.
La creadora de contenido, Natu Schony destacó que el festival se haga en Tucumán. “Muchas veces parece que lo que no nace en Buenos Aires no brilla, y que este enorme show se haga acá me parece muy bueno. ¡Es un planazo!”, expresó. El instagramer, Álvaro Parajón coincidió con esa mirada. “Me gusta que se esté posicionando tanto el rock en Tucumán. Me fascina, y ser parte de esto mucho más”, afirmó y contó cuál es la banda que más espera de la velada musical en septiembre: "Espero con muchas ansias a Ciro y Los Persas. Desde muy chico escucho a Ciro, tengo muchas ganas de estar ahí presente y alentar”.
La artista, Laila Alí, una de las caras de la bebida en las publicidades, también celebró la propuesta. “Me siento honrada de estar en el lanzamiento. Que me elijan para ser parte del evento es algo muy importante para mí y para nosotros, los artistas. Fue un desafío muy lindo participar de las publicidades”, expresó.
Sobre la expectativa que genera el show, dijo: “Es una apuesta muy grande e importante de producción en Tucumán. Siento que lo hicieron espectacular y que el evento progresa año a año. Cada vez apuestan a bandas más importantes, bandas locales increíbles y siempre es un deleite. La organización, los escenarios y la apuesta son espectaculares”.
Cerca de la medianoche, la presentación llegó a su final. Los invitados se fueron con cajas que contenían una lata lanzamiento, un vaso, stickers y llaveros. Afuera, la noche ya había dejado una certeza: el Norte Rock empezó mucho antes de que suene el primer acorde.