Norte Rock 2026: se encendió la cuenta regresiva del mayor festival de música del NOA

La creadora de contenido, Natu Schony destacó que el festival se haga en Tucumán. “Muchas veces parece que lo que no nace en Buenos Aires no brilla, y que este enorme show se haga acá me parece muy bueno. ¡Es un planazo!”, expresó. El instagramer, Álvaro Parajón coincidió con esa mirada. “Me gusta que se esté posicionando tanto el rock en Tucumán. Me fascina, y ser parte de esto mucho más”, afirmó y contó cuál es la banda que más espera de la velada musical en septiembre: "Espero con muchas ansias a Ciro y Los Persas. Desde muy chico escucho a Ciro, tengo muchas ganas de estar ahí presente y alentar”.