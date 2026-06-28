“Íntimas” reúne música, poesía, danza y ritual

Cantantes, compositoras, madres, investigadoras de la voz y creadoras escénicas, ambas han dedicado años a explorar el canto como una herramienta de expresión artística pero también como espacio de memoria, identidad, transformación y encuentro humano. Por ello, es lógico que el resultado de su experimentación haya derivado en “un concierto con composiciones originales que dialogan con temas universales: la maternidad, la vulnerabilidad, los procesos de cambio, las contradicciones internas, el arraigo y el desarraigo, la búsqueda de sentido, la relación con el cuerpo y la posibilidad del arte como recurso sanador”, anticipa Comedi.