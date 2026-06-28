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“Íntimas” reúne música, poesía, danza y ritual

Caro Tapia y Timna Comedi compartirán escenario en una experiencia inmersiva.

“Íntimas” reúne música, poesía, danza y ritual
Hace 4 Hs

Son dos de las voces más singulares de la escena independiente contemporánea tucumana, y compartirán esta noche desde las 20 el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), con un título que resume la idea que las impulsa. Caro Tapia y Timna Comedi proponen “Íntimas”, definida como “una experiencia artística inmersiva que reúne música, poesía, danza y ritual en un encuentro excepcional que trasciende el formato de recital para convertirse en una experiencia inmersiva donde la la palabra, el movimiento y la presencia se entrelazan en un mismo territorio sensible”.

Cantantes, compositoras, madres, investigadoras de la voz y creadoras escénicas, ambas han dedicado años a explorar el canto como una herramienta de expresión artística pero también como espacio de memoria, identidad, transformación y encuentro humano. Por ello, es lógico que el resultado de su experimentación haya derivado en “un concierto con composiciones originales que dialogan con temas universales: la maternidad, la vulnerabilidad, los procesos de cambio, las contradicciones internas, el arraigo y el desarraigo, la búsqueda de sentido, la relación con el cuerpo y la posibilidad del arte como recurso sanador”, anticipa Comedi.

El repertorio recorre paisajes sonoros donde conviven influencias latinoamericanas, mediterráneas y contemporáneas, la improvisación vocal, la poesía, la exploración tímbrica y las tradiciones de distintas culturas, como consecuencia de las particulares trayectorias y recorridos que tuvieron en sus vidas. “Cada obra se presenta como una invitación a habitar aquello que suele permanecer oculto: las emociones, las preguntas y las experiencias que nos vuelven profundamente humanos”, agrega.

Tapia es cantante, compositora y filósofa, es creadora del reconocido proyecto Brote de Voz; Comedi es cantante, compositora, arregladora e investigadora vocal, y vivió en distintos países de América Latina, Europa y Medio Oriente. “En esta única función, apuntamos a la cercanía, la escucha y la resonancia compartida para detener el ritmo cotidiano y encontrarse, a través del arte, con aquello que nos constituye”, invita Timna.

La propuesta contará con una puesta en escena dirigida por Gabriela Papa, además de la participación especial de la banda de mujeres sikuris Labranza, las cantoras con caja Lourdes Albornoz y Ana Giuffré, la bailarina Wara Tejerina y la poeta Vico Cornet.

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