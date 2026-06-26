Terremoto en Venezuela: el impactante video de un hombre escapando del derrumbe piso por piso

Cada piso descendido era una versión derruida del anterior. La secuencia durante el terremoto en Venezuela que comienza en un edificio de paredes blancas, pasillos pulcros y de puertas cerradas demuestra la tranquilidad que se vivía en las últimas plantas. Pero con el correr del peligro los pisos ulteriores revelan las marcas de la catástrofe: aberturas pequeñas se transforman en pilas de escombros que caen por la escalera. Como un túnel que se cierra al final nadie sabe si el protagonista logrará salir. Pero de repente las escalinatas se acortan y detrás queda la estructura descascarada a la que un intrépido logró apenas adelantarse.