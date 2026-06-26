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Terremoto en Venezuela: el impactante video de un hombre escapando del derrumbe piso por piso

Un hombre logró escapar desde el onceavo piso de un edificio en Venezuela durante los terremotos que devastaron diferentes regiones.

El impactante video de un escape duarnte el terremoto en Venezuela.
El impactante video de un escape duarnte el terremoto en Venezuela. (Imagen: captura X)
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Un hombre filmó su escape del piso 11 de un edificio durante el devastador terremoto que azotó a Caracas y La Guaira, Venezuela, este miércoles para salvar su vida.
  • El video viralizado muestra cómo el descenso se complica a medida que la estructura se llena de escombros por un doble sismo consecutivo de magnitudes 7,2 y 7,5.
  • Este terremoto, el más fuerte en el país desde 1900, ya registra 589 muertos y casi 3.000 heridos, evidenciando el grave impacto de la catástrofe en la región.
Resumen generado con IA

Cada piso descendido era una versión derruida del anterior. La secuencia durante el terremoto en Venezuela que comienza en un edificio de paredes blancas, pasillos pulcros y de puertas cerradas demuestra la tranquilidad que se vivía en las últimas plantas. Pero con el correr del peligro los pisos ulteriores revelan las marcas de la catástrofe: aberturas pequeñas se transforman en pilas de escombros que caen por la escalera. Como un túnel que se cierra al final nadie sabe si el protagonista logrará salir. Pero de repente las escalinatas se acortan y detrás queda la estructura descascarada a la que un intrépido logró apenas adelantarse.

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Un escalofriante video se viralizó en las últimas horas luego de que un hombre lograra escapar a una secuencia de terror. En el registro se revela toda la trayectoria entre escaleras que van desde el undécimo piso hasta la planta baja que un ciudadano venezolano debió atravesar durante los terremotos ocurridos este miércoles en las regiones de Caracas y La Guaira.

Una carrera contra el derrumbe y los escombros

La secuencia comienza en el piso 11 cuando el sujeto muestra el cielo oscuro que se cernía sobre los demás edificios de Venezuela en la devastadora tarde del miércoles. Rápidamente gira la cámara y deja ver que no hay más señas de peligro en esa planta, pero que debe escapar lo más rápido posible. A medida que desciende por las escaleras, las paredes se agrietan y la estructura tiembla con él en el interior. Para los últimos cuatro pisos los escombros comienzan a interrumpir el paso y puede verse el esqueleto del edificio.

Amenazado por el peligro, el hombre continúa bajando mientras exclama con expresiones de miedo e incredulidad. No desacelera el paso y, como en una película, sigue descendiendo, se antepone a los obstáculos y los cruza con velocidad y cuidado hasta llegar a la planta baja, donde un charco gigante de agua, columnas descascaradas y ladrillos a la vista lo reciben, tras una hazaña escalofriante.

Doble tragedia telúrica

El video ocurre en el marco de los dos terremotos que golpearon a Venezuela en la tarde del miércoles 24 de junio. Ese día a las 18:04 hora local, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió el norte de Venezuela. Aproximadamente 39 segundos después, un segundo sismo de magnitud 7,5 sacudió la zona, a 28 km al sureste de Yumare, una localidad del estado de Yaracuy. Este fue el movimiento telúrico más fuerte que ha azotado al país desde 1900.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró en las últimas horas que el número de muertos en Venezuela ascendió a 589 y el de heridos a 2.980. La anterior actualización oficial cifraba el número de muertos en 235 personas y se estimaba un número de heridos en 4.300.

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