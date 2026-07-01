El video que indignó a Venezuela: vecinos descubrieron a un policía con dinero hallado entre los escombros

Según explicó, los policías actuaron al margen de sus responsabilidades mientras participaban de las tareas de asistencia humanitaria. En las redes sociales también comenzó a circular un video en el que varias personas increpan a uno de los agentes. En las imágenes se observa cómo ciudadanos lo confrontan por llevar dólares en efectivo y lo acusan de beneficiarse de la tragedia.