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El video que indignó a Venezuela: vecinos descubrieron a un policía con dinero hallado entre los escombros

Los agentes fueron acusados de apropiarse de bienes encontrados durante las tareas de rescate en La Guaira. Fueron expulsados del cuerpo policial y serán puestos a disposición de la Justicia.

Acusaron a cuatro policías de aprovecharse del terremoto en Venezuela para quedarse con dinero de las víctimas
Acusaron a cuatro policías de aprovecharse del terremoto en Venezuela para quedarse con dinero de las víctimas
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cuatro policías fueron detenidos en La Guaira, Venezuela, tras ser filmados robando dinero de las víctimas entre los escombros del terremoto de la semana pasada.
  • Los agentes del CICPC fueron expulsados y judicializados tras viralizarse un video donde vecinos los confrontan por robar dólares durante los rescates tras los sismos.
  • El caso desató fuertes críticas de la oposición y de la sociedad, en medio de una severa crisis humanitaria que ya registra casi dos mil muertos y miles de desaparecidos.
Resumen generado con IA

Cuatro efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos en Venezuela tras ser acusados de apropiarse de dinero y otros bienes hallados entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos que sacudieron al país la semana pasada.

Venezuela, a una semana del desastre: 50.000 desaparecidos y una crisis humanitaria que desborda al país

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El hecho ocurrió en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre, y generó un fuerte repudio mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia a las víctimas.

Acusan a policías de aprovecharse de la tragedia en Venezuela

Las autoridades informaron que los cuatro agentes fueron separados de la fuerza y deberán comparecer ante la Justicia por su presunta participación en el hecho. El director del CICPC, Douglas Rico, sostuvo que los efectivos incumplieron sus funciones al aprovechar el operativo de rescate para quedarse con valores económicos encontrados entre los restos de las edificaciones colapsadas.

Según explicó, los policías actuaron al margen de sus responsabilidades mientras participaban de las tareas de asistencia humanitaria. En las redes sociales también comenzó a circular un video en el que varias personas increpan a uno de los agentes. En las imágenes se observa cómo ciudadanos lo confrontan por llevar dólares en efectivo y lo acusan de beneficiarse de la tragedia.

Crecen las críticas mientras aumenta el número de víctimas

El caso también motivó un pronunciamiento del partido opositor Primero Justicia, que cuestionó el accionar de algunos funcionarios y denunció que intentaron obtener beneficios personales en medio de la emergencia. Mientras tanto, el balance oficial difundido hasta este martes indica que el doble terremoto dejó 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridos.

Sin embargo, el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, consideró que la cifra real de víctimas podría ser superior a la informada oficialmente.

El funcionario explicó que el organismo internacional trabaja junto a las autoridades en la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres, una medida que refleja la magnitud de la emergencia humanitaria provocada por los sismos.

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