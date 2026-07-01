Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

En su testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Schiuma precisó que acordó con su entonces superior la compra de un equipo Samsung Odyssey Oled G8 por la suma de $2.185.000, bajo la promesa de que el dinero le sería devuelto en efectivo. La operación comercial quedó registrada el 19 de agosto de 2025, fecha en la que el funcionario aún se desempeñaba como vocero y percibía un salario mensual aproximado de tres millones de pesos. Para la hipótesis que maneja la Justicia Federal, todas estas suntuosas adquisiciones tenían como único destino el equipamiento de la vivienda particular que Adorni posee en el país Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz. A este complejo escenario de compras con tarjetas ajenas se sumó la declaración del propio contratista Matías Tabar, quien aseguró ante los tribunales que el ex jefe de Gabinete desembolsó la cifra de US$245.000 en efectivo y sin el respaldo de facturas legales para llevar a cabo las refacciones edilicias en dicha propiedad.