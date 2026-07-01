Política

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

En paralelo a la Justicia, el Gobierno iniciará una investigación para indagar posibles irregularidades en las compras del ex funcionario.

SALIDA. Adorni presenció la jura de Santilli antes de dejar el Gobierno
SALIDA. Adorni presenció la jura de Santilli antes de dejar el Gobierno
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno inició el 1 de julio una investigación contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni en la Casa Rosada tras denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
  • Surgió tras revelarse la compra de un monitor de $2 millones con tarjeta ajena, refacciones en efectivo por US$245.000 y audios donde Adorni intentaba guiar a un testigo clave.
  • El nuevo vocero Adrián Ravier confirmó auditorías internas. El caso marcará un precedente sobre el control de corrupción y la transparencia dentro de la actual gestión nacional.
Resumen generado con IA

Tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete motivada por el avance de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, la Casa Rosada decidió iniciar una investigación de oficio para indagar posibles irregularidades internas. Esta medida apunta no sólo a la conducta del ahora ex funcionario, sino también al rol de diversos empleados que desempeñan funciones en la estructura de la Vocería Presidencial. La apertura del expediente administrativo busca aclarar si existe una estructura de destinos o utilización de recursos humanos con fines particulares.

La medida se tomó luego de que la Directora General de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, Laura Schiuma, testificó en despachos judiciales haberle prestado su tarjeta de crédito personal a Adorni para la adquisición de un costoso monitor gamer valorado en más de $2 millones. Al ser consultado sobre el impacto de este episodio, el flamante sucesor en la Vocería Presidencial, Adrián Ravier, confirmó el análisis interno señalando que, al estar recién llegados, todas estas situaciones ya están siendo estrictamente evaluadas y analizadas.

Adrián Ravier, sobre Manuel Adorni: “La opinión pública evidentemente no le creyó”

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En su testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Schiuma precisó que acordó con su entonces superior la compra de un equipo Samsung Odyssey Oled G8 por la suma de $2.185.000, bajo la promesa de que el dinero le sería devuelto en efectivo. La operación comercial quedó registrada el 19 de agosto de 2025, fecha en la que el funcionario aún se desempeñaba como vocero y percibía un salario mensual aproximado de tres millones de pesos. Para la hipótesis que maneja la Justicia Federal, todas estas suntuosas adquisiciones tenían como único destino el equipamiento de la vivienda particular que Adorni posee en el país Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz. A este complejo escenario de compras con tarjetas ajenas se sumó la declaración del propio contratista Matías Tabar, quien aseguró ante los tribunales que el ex jefe de Gabinete desembolsó la cifra de US$245.000 en efectivo y sin el respaldo de facturas legales para llevar a cabo las refacciones edilicias en dicha propiedad.

Con Adorni presente, Santilli asumió como jefe de Gabinete

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Audios privados de WhatsApp

En paralelo a los avances en la recolección de pruebas materiales, la difusión de una serie de audios privados de WhatsApp comenzó a acorralar la estrategia de la defensa de Adorni. En uno de los registros sonoros que constan en la causa, se escucha al ex funcionario ofrecerle de manera directa “ayuda” e instrucciones a Tabar antes de que este prestara declaración testimonial ante el fiscal Pollicita.

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