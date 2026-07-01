LG PlayLa mañana empieza aquí

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

La obra social provincial implementará el código de seguridad, mediante la aplicación "Ipsst Móvil". Facilitará los trámites de los afiliados y de los médicos prestadores de servicios.

Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Ipsst de Tucumán implementó desde hoy el uso obligatorio de un token digital en su app móvil para validar consultas médicas y garantizar la seguridad de sus afiliados.
  • El código se genera en la app 'Ipsst Móvil' sin requerir internet. Los mayores de 65 años y personas sin teléfonos inteligentes quedan exceptuados mediante un trámite presencial.
  • La medida busca digitalizar el sistema de salud de Tucumán. Se prevé extender el uso del token a prácticas de laboratorio, diagnóstico por imágenes e internaciones en el futuro.
Resumen generado con IA

Desde hoy los afiliados del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst) deberán validar sus consultas médicas mediante un token de seguridad, habilitado en la aplicación “Ipsst Móvil”. Pese a que en las semanas previas personal de la obra social capacitó a beneficiarios y prestadores en toda la provincia, te dejamos una breve guía para despejar todas las dudas.

En una entrevista concedida a “La mañana empieza aquí”, el noticiero matutino de LG Play, la interventora del Subsidio de Salud, Elena Hurtado, explicó que este nuevo sistema permite verificar la identidad y el consumo de las consultas en los consultorios médicos.

La interventora destacó que el nuevo sistema favorecerá una mayor trazabilidad de las prestaciones y reducirá trámites administrativos, además de aclarar que solo se empleará para consultas médicas “no para consultas en kinesiología ni en laboratorios bioquímicos”. Asimismo consideró que “tiene un triple beneficio, porque a los afiliados les permite seguridad y trazabilidad de sus consumos, al prestador le facilita la facturación online y a nosotros nos permite tener un control de las actividades que realizan nuestros afiliados”.

Desde el 1 de julio será obligatorio validar las consultas médicas del Ipsst con un token digital

Desde el 1 de julio será obligatorio validar las consultas médicas del Ipsst con un token digital

¿Qué es el token de seguridad habilitado por el Subsidio de Salud?

El token de seguridad, que desde hoy se vuelve obligatorio para las consultas médicas de los usuarios del Subsidio de Salud, es un código numérico de identificación, que permite validar la presencia del beneficiario y del prestador médico.

¿Desde dónde puedo descargar la app “Isspt Móvil”?

La aplicación se descarga a través del App Store o Play Store, tanto de Android como de iPhone.

¿Cómo puedo validar la app del Ipsst?

Sobre el proceso de validación, la interventora explicó que existen dos alternativas para completar el registro. "La validación se puede hacer de dos formas: a través de Mi Argentina, que es un método nacional que ya tiene los documentos nacionales y otros canales de gestión; o se pueden hacer ingresando los datos personales y el número interno que figura en la declaración jurada del Subsidio de Salud. En ese caso, para ampliar su validación, deberán asistir a Casa Central o a alguna de las filiales", indicó.

EN POCOS PASOS. Los beneficiarios deberán contar con la app en su celular para gestionar el código de seguridad. EN POCOS PASOS. Los beneficiarios deberán contar con la app en su celular para gestionar el código de seguridad. CAPTURA DE VIDEO

¿Cómo puedo activar el token de seguridad del Subsidio de Salud?

Mediante la aplicación se puede acceder a la credencial, que es virtual. Se la debe tocar y, de inmediato, aparecerá el código que permitirá la verificación y acceder al consumo.

¿Qué sucede si no tengo conexión a internet al momento de la consulta?

Una vez que la aplicación esté descargada en el teléfono no se necesita conexión a internet para activar el token. Se abre la app, se toca el carnet digital y se visualizará el token, que es un código numérico de identificación y que valida la presencia del beneficiario y del prestador.

El Subsidio de Salud implementará el token digital obligatorio para consultas médicas a partir de julio

El Subsidio de Salud implementará el token digital obligatorio para consultas médicas a partir de julio

¿Cuáles son las prestaciones que necesitan el token de seguridad obligatorio?

Por el momento, el token de seguridad será obligatorio para las consultas médicas, anque Hurtado comentó que el sistema se extenderá progresivamente al resto de las prestaciones. "En un futuro, vamos a ir avanzando hacia las otras prestaciones ambulatorias, como laboratorios e imágenes, y también queremos avanzar hacia internación. Es decir, que todo lo que consuman nuestros afiliados esté validado por token, tenga una trazabilidad y, además, ellos lo puedan constatar a través de la app en sus propios celulares.

¿Quiénes pueden usar el token de seguridad del Subsidio de Salud?

A partir de los 16 años, por más que sean hijos, adherentes o integrantes del grupo familiar pueden bajar la aplicación. En el caso de que el titular tenga hijos menores de edad, puede habilitarlo para los hijos y, si la madre no es titular, también pueda bajar la app con los carnets digitales de los hijos.

¿Quiénes están exceptuados del uso del token de seguridad del Subsidio de Salud?

Los mayores de 65 años están eximidos y quienes no cuenten con un teléfono inteligente. En esos casos, se debe iniciar, de manera presencial, un pedido de excepción temporal.

El Subsidio de Salud alertó sobre intentos de estafa y pidió a sus afiliados no compartir datos personales

El Subsidio de Salud alertó sobre intentos de estafa y pidió a sus afiliados no compartir datos personales

¿Cuáles son los canales de atención habilitados por el Subsidio de Salud para despejar las dudas de los afiliados?

Hurtado destacó que el Ipsst mantendrá habilitados todos sus canales de atención para acompañar a los afiliados durante esta etapa de implementación y evitar intentos de estafas. "Todos los inconvenientes que puedan llegar a tener nuestros afiliados vamos a tratar de subsanarlos, ya sea de forma presencial, virtual, a través del 0800-122-4777 (8 a 20), de la mesa de ayuda, de Instagram o de Facebook. Todas nuestras vías están abiertas para subsanar, en este tiempo, todas las dudas que pudieran llegar a tener". También advirtió que desde la obra social no se contactan con los beneficiarios por WhatsApp ni por ninguna otra vía de comunicación.

Temas Instituto de Previsión y Seguridad Social de TucumánElena Hurtado
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