Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

¿Cuáles son los canales de atención habilitados por el Subsidio de Salud para despejar las dudas de los afiliados?

Hurtado destacó que el Ipsst mantendrá habilitados todos sus canales de atención para acompañar a los afiliados durante esta etapa de implementación y evitar intentos de estafas. "Todos los inconvenientes que puedan llegar a tener nuestros afiliados vamos a tratar de subsanarlos, ya sea de forma presencial, virtual, a través del 0800-122-4777 (8 a 20), de la mesa de ayuda, de Instagram o de Facebook. Todas nuestras vías están abiertas para subsanar, en este tiempo, todas las dudas que pudieran llegar a tener". También advirtió que desde la obra social no se contactan con los beneficiarios por WhatsApp ni por ninguna otra vía de comunicación.