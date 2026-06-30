Opinión›› PANORAMA TUCUMANO ¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones? Hasta ahora, la prioridad no parece haber sido la de empoderar las estructuras libertarias del interior. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Indalecio Francisco Sanchez 30 Junio 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánOsvaldo JaldoJavier MileiLa Libertad AvanzaLisandro Catalán Tamaño texto Comentarios Lo más popular Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque” Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru Ranking notas premium Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027 La política, en el país de las maravillas El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos Escenas de la vida conyugal argentina