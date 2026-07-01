Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Para generar conciencia contra el vandalismo, que incluye varias formas, entre ellas los grafitis, la Municipalidad lanzó una campaña en redes sociales en las que resalta: “¿Rayás los muebles de tu casa porque sí? Entonces, ¿por qué hacerlo en la ciudad? El arte se expresa de mil formas, pero este no es el lugar. Desde el municipio trabajamos para crear una ciudad más cómoda y segura. El mobiliario urbano es tuyo, es de todos. Cuidalo”.