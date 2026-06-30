La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

Con el avance de los procesos judiciales, comenzó a emerger otro dato todavía más inquietante. Las maniobras de encubrimiento no se limitaban a determinados funcionarios policiales. Los jueces advirtieron que las irregularidades atravesaban distintos niveles institucionales. Por esa razón, la sentencia contra Di Lella, Sánchez, Barrera y Brito introdujo una expresión que terminaría convirtiéndose en una de las definiciones más contundentes de toda la historia judicial del caso. La resolución habla de una "red de encubrimiento del Estado". La frase resume la conclusión a la que arribaron los magistrados después de analizar años de actuaciones, testimonios y documentación. No se trataba de conductas individuales aisladas. Lo que aparecía era una sucesión de intervenciones provenientes de distintos organismos que terminaban produciendo el mismo resultado: dificultar el descubrimiento de la verdad.