Dólar hoy: el oficial volvió a subir y alcanzó su valor más alto desde octubre de 2025

El dólar oficial registró este martes su segunda suba consecutiva y alcanzó su cotización más elevada desde octubre de 2025. En el mercado minorista, la divisa cerró a $1.500 para la venta y $1.450 para la compra en las pantallas del Banco Nación (BNA).
En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $0,50 y finalizó la jornada en $1.482 para la venta. Con este movimiento, la distancia entre el valor mayorista y el techo de la banda cambiaria, que actualmente se ubica en $1.806,92, quedó en 21,9%.
Cómo operaron el dólar MEP, el contado con liquidación y el blue
La actividad en el mercado también mostró un importante nivel de operaciones. El volumen negociado en el segmento de contado superó los U$S836,3 millones.
Por su parte, los dólares financieros también operaron en alza. El dólar MEP cotizó a $1.521,37, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.556,28.
En tanto, el dólar blue escaló hasta los $1.515 para la venta, manteniéndose por encima de la cotización oficial minorista.