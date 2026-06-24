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El dólar oficial alcanzó su nivel más alto en el año: a cuánto se vendió este miércoles

La cotización minorista avanzó $5 en el Banco Nación, mientras que el blue trepó $25 y alcanzó su nivel más alto desde enero. El mayorista también marcó un nuevo máximo en casi ocho meses.

DÓLAR. El oficial tocó uno de sus valores más altos en lo que va de 2026.
DÓLAR. El oficial tocó uno de sus valores más altos en lo que va de 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este miércoles, el dólar oficial subió a $1.495 en Argentina, igualando su récord anual debido a tensiones cambiarias, mientras que el blue trepó a $1.530.
  • El dólar oficial sumó su séptima suba consecutiva, acumulando un alza del 4,5% en junio, mientras que el mayorista llegó a máximos de ocho meses y los financieros bajaron levemente.
  • Estas subas presionan el mercado cambiario, aunque la cotización mayorista aún tiene margen al mantenerse un 21,5% por debajo del techo del esquema de bandas vigente.
Resumen generado con IA

Las tensiones cambiarias volvieron a quedar en evidencia este miércoles, en una jornada marcada por nuevas subas del dólar oficial y del dólar blue, mientras que las cotizaciones financieras operaron con leves bajas.

En las pantallas del Banco Nación (BNA), la cotización minorista avanzó $5 y cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Se trata de la séptima suba consecutiva de la divisa, que acumula un incremento de $65 en junio, equivalente al 4,5%.

Además, la cotización igualó las marcas más elevadas de 2026, registradas el 2 y el 5 de enero.

El dólar mayorista alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2025

En el mercado mayorista, el tipo de cambio subió $7,50 y finalizó a $1.479 para la venta, su valor más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cuando había alcanzado los $1.482.

A pesar del avance, la cotización se mantuvo lejos del techo establecido por el esquema de bandas cambiarias, que este miércoles se ubicó en $1.797,67. La brecha respecto de ese límite fue del 21,5%. 

El dólar "blue" tocó un máximo desde enero

Por su parte, el dólar "blue" también mostró una fuerte tendencia alcista. La cotización paralela avanzó $25 durante la jornada, equivalente a un incremento del 1,7%, y cerró en $1.530.

De esta manera, alcanzó su valor más alto desde el 2 de enero y acumuló una suba de $100 en lo que va de junio, lo que representa un avance cercano al 7%.

En contraste, los dólares financieros registraron leves retrocesos. El dólar MEP cayó 0,3% y se ubicó en $1.502,64, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) descendió 0,1% hasta los $1.551,93.

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