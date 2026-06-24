El dólar oficial alcanzó su nivel más alto en el año: a cuánto se vendió este miércoles

Resumen para apurados
- Este miércoles, el dólar oficial subió a $1.495 en Argentina, igualando su récord anual debido a tensiones cambiarias, mientras que el blue trepó a $1.530.
- El dólar oficial sumó su séptima suba consecutiva, acumulando un alza del 4,5% en junio, mientras que el mayorista llegó a máximos de ocho meses y los financieros bajaron levemente.
- Estas subas presionan el mercado cambiario, aunque la cotización mayorista aún tiene margen al mantenerse un 21,5% por debajo del techo del esquema de bandas vigente.
Las tensiones cambiarias volvieron a quedar en evidencia este miércoles, en una jornada marcada por nuevas subas del dólar oficial y del dólar blue, mientras que las cotizaciones financieras operaron con leves bajas.
En las pantallas del Banco Nación (BNA), la cotización minorista avanzó $5 y cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Se trata de la séptima suba consecutiva de la divisa, que acumula un incremento de $65 en junio, equivalente al 4,5%.
Además, la cotización igualó las marcas más elevadas de 2026, registradas el 2 y el 5 de enero.
El dólar mayorista alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2025
En el mercado mayorista, el tipo de cambio subió $7,50 y finalizó a $1.479 para la venta, su valor más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cuando había alcanzado los $1.482.
A pesar del avance, la cotización se mantuvo lejos del techo establecido por el esquema de bandas cambiarias, que este miércoles se ubicó en $1.797,67. La brecha respecto de ese límite fue del 21,5%.
El dólar "blue" tocó un máximo desde enero
Por su parte, el dólar "blue" también mostró una fuerte tendencia alcista. La cotización paralela avanzó $25 durante la jornada, equivalente a un incremento del 1,7%, y cerró en $1.530.
De esta manera, alcanzó su valor más alto desde el 2 de enero y acumuló una suba de $100 en lo que va de junio, lo que representa un avance cercano al 7%.
En contraste, los dólares financieros registraron leves retrocesos. El dólar MEP cayó 0,3% y se ubicó en $1.502,64, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) descendió 0,1% hasta los $1.551,93.