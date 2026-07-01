La morosidad dejó a casi 7 millones de personas fuera del acceso al crédito

El análisis por edades mostró que el problema afecta con mayor intensidad a los deudores jóvenes. Casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes tiene al menos un préstamo en situación irregular. Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, la proporción asciende al 42,8%, mientras que entre los de 26 a 35 años alcanza el 39,3%. En los grupos de mayor edad el porcentaje disminuye de manera progresiva: entre 36 y 45 años, el 31% registra al menos un crédito en mora, y entre 46 y 55 años el indicador baja al 23,5%.