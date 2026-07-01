La morosidad dejó a casi 7 millones de personas fuera del acceso al crédito
Un informe de la consultora 1816 advirtió que la irregularidad en los préstamos a familias acumuló 19 meses consecutivos de aumento. Los próximos datos oficiales permitirán establecer si el efecto aguinaldo logra frenar la tendencia alcista.
Resumen para apurados
- La consultora 1816 reportó que la alta morosidad en Argentina excluyó a casi 7 millones de personas del acceso al crédito por el deterioro de su capacidad de pago.
- La mora familiar subió por 19 meses seguidos hasta el 12,7% en mayo, afectando con mayor fuerza a los menores de 35 años, donde cuatro de cada diez registran deudas impagas.
- Esta exclusión frenará el consumo y el crédito como motor económico para las próximas elecciones, aunque se espera evaluar si el aguinaldo de mitad de año alivia la situación.
La creciente morosidad en los créditos destinados a las familias dejó a casi 7 millones de personas fuera del mercado de financiamiento bancario y extrabancario. Según un informe de la consultora 1816, el deterioro en la capacidad de pago acumula 19 meses consecutivos de aumento y ya provocó que más del 27% de quienes habían tomado préstamos dejaran de ser considerados "sujetos de crédito".
“De acá a las elecciones del año que viene difícilmente el crédito a familias sea un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre de 2024 y primer semestre de 2025, dado que más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser ‘sujetos de crédito’, por estar en mora”, señaló el reporte de la firma, que analizó los datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) que la autoridad monetaria publicará hacia fin de julio.
Pese a este escenario, el informe consideró que las perspectivas de crecimiento económico no son necesariamente negativas debido al reducido peso que tiene el crédito en la economía local. “Lo ‘positivo’ es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses”, indicó, según consignó el sitio Infobae.
La morosidad en el crédito bancario y no bancario continuó creciendo en mayo, a pesar de que tanto el gobierno de Javier Milei como los bancos venían advirtiendo que la irregularidad ya había alcanzado un techo durante el verano. El informe de 1816 destacó que el aumento tuvo un impacto especialmente fuerte entre los jóvenes, ya que cuatro de cada 10 personas menores de 35 años con préstamos activos registran al menos una obligación en mora, tanto en entidades financieras como no financieras.
La tendencia alcista también quedó reflejada en los principales indicadores. Aplicando la misma metodología utilizada por el Banco Central, la consultora estimó que la mora de las familias pasó del 12,1% en abril al 12,7% en mayo. En las empresas, el indicador aumentó del 3,3% al 3,5%, mientras que la mora total del sector privado avanzó del 7,3% al 7,7%. El informe aclaró que el dato definitivo podría registrar algún ajuste marginal, ya que el BCRA suele actualizar más de una vez la base de datos de la Central de Deudores.
Con este resultado, la irregularidad en los créditos a hogares acumuló su decimonovena suba mensual consecutiva. La tasa de mora se multiplicó por más de cinco en menos de dos años: pasó del 2,5% en octubre de 2024 a superar el 12% en mayo de 2026, un salto que, según el informe, no encuentra antecedentes en el sistema financiero argentino desde la crisis de la Convertibilidad.
La consultora explicó que para reducir el nivel de morosidad el stock total de financiaciones debería crecer a un ritmo superior al de los préstamos en situación irregular. Sin embargo, aunque desde mayo el crédito en pesos al sector privado dejó de caer en términos reales, permaneció prácticamente estancado, sostenido principalmente por la banca pública. En contraste, los bancos privados redujeron de manera marcada la generación de nuevos préstamos durante los primeros meses del año.
La suba de la mora también se verificó en la mayoría de las entidades financieras. De las 30 instituciones con mayor volumen de préstamos a familias, en 26 la irregularidad de mayo fue superior a la registrada en abril.
El informe también analizó el comportamiento de las entidades no financieras, que concentran alrededor del 17% del total de préstamos a familias. En ese segmento, la morosidad alcanzó el 32,2% en mayo, cuando un año y medio atrás se ubicaba por debajo del 10%. La suma de los saldos irregulares de entidades financieras y no financieras refleja el deterioro de la capacidad de pago de los hogares.
El análisis por edades mostró que el problema afecta con mayor intensidad a los deudores jóvenes. Casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes tiene al menos un préstamo en situación irregular. Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, la proporción asciende al 42,8%, mientras que entre los de 26 a 35 años alcanza el 39,3%. En los grupos de mayor edad el porcentaje disminuye de manera progresiva: entre 36 y 45 años, el 31% registra al menos un crédito en mora, y entre 46 y 55 años el indicador baja al 23,5%.
Por otra parte, el informe de 1816 señaló que la principal prioridad del Gobierno continúa siendo el control del tipo de cambio, aunque destacó que desde marzo logró mantener baja la volatilidad tanto del dólar como de las tasas de interés, luego de las fuertes oscilaciones registradas hasta febrero.
Finalmente, la consultora indicó que los próximos datos oficiales, correspondientes a junio y julio, permitirán determinar si la tendencia de aumento de la morosidad continúa o si el denominado "efecto aguinaldo" contribuye a moderar el deterioro observado en los últimos meses.