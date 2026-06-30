¿Cuántos estatales tucumanos se verán beneficiados con la mejora salarial?

Con el fin de compensar la caída del poder adquisitivo, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció a LA GACETA que, tras completarse el pago de la planilla salarial de junio, el Poder Ejecutivo reconocerá un incremento en las remuneraciones conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En los próximos días se precisará el porcentaje del reajuste en las remuneraciones estatales de los casi 120.000 agentes públicos.