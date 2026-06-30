Política

¿Cuántos estatales tucumanos se verán beneficiados con la mejora salarial?

La decisión del Gobierno es comepensar, en parte, la caída del poder adquisitivo de los salarios.

PARA TODOS. Jaldo agregó que los empleados públicos tendrán el dinero adicional una vez que se complete el calendario.
PARA TODOS. Jaldo agregó que los empleados públicos tendrán el dinero adicional una vez que se complete el calendario. FOTO TOMADA DE CLARIN.COM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció un aumento salarial para 120.000 estatales tras el pago de junio, buscando compensar la pérdida del poder adquisitivo.
  • El incremento se ajustará según la inflación mediante una planilla adicional para empleados provinciales y municipales, superando los topes previos fijados por recaudación.
  • La medida busca aliviar el endeudamiento de las familias estatales en un contexto de caída de recaudación, sostenido gracias a anticipos financieros de la Nación.
Resumen generado con IA

Con el fin de compensar la caída del poder adquisitivo,  el gobernador Osvaldo Jaldo anunció a LA GACETA que, tras completarse el pago de la planilla salarial de junio, el Poder Ejecutivo reconocerá un incremento en las remuneraciones conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En los próximos días se precisará el porcentaje del reajuste en las remuneraciones estatales de los casi 120.000 agentes públicos.

"La idea es compensar la situación difícil que viven los trabajadores con un esquema financiero diferente al acordado con los gremios de tal manera de contribuir a un alivio financiero", explicó el mandatario. El Ministerio de Economía precisó que el acuerdo con los sindicatos establecía un tope en función del comportamiento de la recaudación.  

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"Creemos que esta recomposición puede ayudar a la familia estatal a salir del endeudamiento", acostó el titular del Poder Ejecutivo.

Jaldo agregó que los empleados públicos tendrán el dinero adicional una vez que se complete el calendario. "Se pagará por planilla adicional a los empleados provinciales, a los de los municipios y a los de la comunas rurales",  indicó.

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La Provincia ha desembolsado alrededor de $ 370.000 millones con Los sueldos de este mes y el medio aguinaldo. Pese a la caída de la recaudación impositiva, goza del anticipo de coparticipación acordado con el Gobierno nacional en el marco de un programa integral de ayuda a las provincias.

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