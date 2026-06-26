Paso a paso para dar de baja una tarjeta de crédito cuando aún tiene deuda

¿Qué hacer después de dar de baja la tarjeta?

El paso más importante después de hacer efectiva la baja de tu tarjeta de crédito es guardar el comprobante en el que conste el pedido de baja. Exigí y conservá el número de gestión, comprobante o número de reclamo como constancia de la cancelación. Por otra parte, destruí el plástico una vez confirmada la baja: podés cortarlo físicamente, en especial las partes que contienen la banda magnética y el chip. Esto te evitará situaciones inesperadas como el uso indebido por parte de una persona no autorizada.