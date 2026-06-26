Paso a paso para dar de baja una tarjeta de crédito cuando aún tiene deuda

Resumen para apurados
- Los usuarios financieros en Argentina pueden dar de baja sus tarjetas de crédito en cualquier momento, aun con deudas activas, para frenar cobros indebidos de mantenimiento.
- El trámite se realiza vía home banking o sucursal. Se debe exigir un número de gestión y destruir el plástico; la deuda restante se seguirá pagando en las cuotas pactadas.
- Esta facilidad fortalece los derechos del consumidor frente a las exigencias bancarias, previniendo cobros abusivos y mejorando el control de las finanzas personales a futuro.
Una de las trabas que pueden aparecer al momento de intentar dar de baja una tarjeta de crédito es el pedido de pago del saldo total para cancelarla. Sin embargo, este es un artilugio que no debe ser usado por parte de las empresas o bancos. Finalizar el contrato con una tarjeta de crédito es un derecho de los consumidores. Pero hay recaudos que se pueden tomar al momento de decidirlo.
Podés dar de baja tu tarjeta de crédito en cualquier momento, según señalan diversos bancos como el BBVA. Para hacerlo, se recomienda acercarse a una sucursal o ingresar al home banking y buscar el producto que se quiere dar de baja. Sin embargo, incluso gestionando la baja por estos medios, es útil considerar algunos puntos y hasta solicitar datos a las tarjetas.
Paso a paso para dar de baja la tarjeta de crédito
Al momento de solicitar la baja de tu tarjeta de crédito, podés hacerlo por cualquiera de los medios indicados por tu banco. Pero en todos ellos, hay que buscar o solicitar un dato en particular: un número de trámite o de seguimiento del mismo. Una forma de tener constancia de que pediste la baja de tu tarjeta es haciéndolo, por ejemplo, mediante una carta documento.
Podés dar de baja tu tarjeta incluso manteniendo deudas, ya que no pueden exigirte el pago total de todo lo que adeudás. Las cuotas no se cancelarán con la baja, pero podrán continuar pagándose de la forma en que había sido pactado. La empresa emisora podrá hacerte el reclamo por el pago, pero ya no se cobrará el mantenimiento. También podrá pedir que hagas la gestión de manera presencial cuando haya saldo pendiente.
Asegurate siempre de estar comunicándote con los canales oficiales del banco o la entidad financiera. Para chequearlo, podés acceder a las páginas oficiales de cada una o consultar en las sedes y sucursales físicas. Si te comunicás mediante el canal incorrecto, entonces el pedido no se efectuará y la entidad no tendrá ninguna responsabilidad al respecto.
¿Qué hacer después de dar de baja la tarjeta?
El paso más importante después de hacer efectiva la baja de tu tarjeta de crédito es guardar el comprobante en el que conste el pedido de baja. Exigí y conservá el número de gestión, comprobante o número de reclamo como constancia de la cancelación. Por otra parte, destruí el plástico una vez confirmada la baja: podés cortarlo físicamente, en especial las partes que contienen la banda magnética y el chip. Esto te evitará situaciones inesperadas como el uso indebido por parte de una persona no autorizada.