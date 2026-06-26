EconomíaNoticias económicas

Paso a paso para dar de baja una tarjeta de crédito cuando aún tiene deuda

El trámite es un derecho del consumidor y puede realizarse incluso si existen deudas pendientes. Las claves para evitar cobros indebidos de mantenimiento, asegurar la constancia del trámite y proteger tus datos personales.

En el momento en que la tarjeta deja de ser conveniente, es indispensable darle de baja para evitar pagar recargos y mantenimientos.
En el momento en que la tarjeta deja de ser conveniente, es indispensable darle de baja para evitar pagar recargos y mantenimientos. Foto: VosTV
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los usuarios financieros en Argentina pueden dar de baja sus tarjetas de crédito en cualquier momento, aun con deudas activas, para frenar cobros indebidos de mantenimiento.
  • El trámite se realiza vía home banking o sucursal. Se debe exigir un número de gestión y destruir el plástico; la deuda restante se seguirá pagando en las cuotas pactadas.
  • Esta facilidad fortalece los derechos del consumidor frente a las exigencias bancarias, previniendo cobros abusivos y mejorando el control de las finanzas personales a futuro.
Resumen generado con IA

Una de las trabas que pueden aparecer al momento de intentar dar de baja una tarjeta de crédito es el pedido de pago del saldo total para cancelarla. Sin embargo, este es un artilugio que no debe ser usado por parte de las empresas o bancos. Finalizar el contrato con una tarjeta de crédito es un derecho de los consumidores. Pero hay recaudos que se pueden tomar al momento de decidirlo.

Tarjeta de crédito: tres reglas de oro para evitar deudas y conocer cuál es tu capacidad real de pago

Tarjeta de crédito: tres reglas de oro para evitar deudas y conocer cuál es tu capacidad real de pago

Podés dar de baja tu tarjeta de crédito en cualquier momento, según señalan diversos bancos como el BBVA. Para hacerlo, se recomienda acercarse a una sucursal o ingresar al home banking y buscar el producto que se quiere dar de baja. Sin embargo, incluso gestionando la baja por estos medios, es útil considerar algunos puntos y hasta solicitar datos a las tarjetas.

Paso a paso para dar de baja la tarjeta de crédito

Al momento de solicitar la baja de tu tarjeta de crédito, podés hacerlo por cualquiera de los medios indicados por tu banco. Pero en todos ellos, hay que buscar o solicitar un dato en particular: un número de trámite o de seguimiento del mismo. Una forma de tener constancia de que pediste la baja de tu tarjeta es haciéndolo, por ejemplo, mediante una carta documento.

Podés dar de baja tu tarjeta incluso manteniendo deudas, ya que no pueden exigirte el pago total de todo lo que adeudás. Las cuotas no se cancelarán con la baja, pero podrán continuar pagándose de la forma en que había sido pactado. La empresa emisora podrá hacerte el reclamo por el pago, pero ya no se cobrará el mantenimiento. También podrá pedir que hagas la gestión de manera presencial cuando haya saldo pendiente.

Asegurate siempre de estar comunicándote con los canales oficiales del banco o la entidad financiera. Para chequearlo, podés acceder a las páginas oficiales de cada una o consultar en las sedes y sucursales físicas. Si te comunicás mediante el canal incorrecto, entonces el pedido no se efectuará y la entidad no tendrá ninguna responsabilidad al respecto.

Cuándo no es una buena idea refinanciar la deuda con tarjeta de crédito

Cuándo no es una buena idea refinanciar la deuda con tarjeta de crédito

¿Qué hacer después de dar de baja la tarjeta?

El paso más importante después de hacer efectiva la baja de tu tarjeta de crédito es guardar el comprobante en el que conste el pedido de baja. Exigí y conservá el número de gestión, comprobante o número de reclamo como constancia de la cancelación. Por otra parte, destruí el plástico una vez confirmada la baja: podés cortarlo físicamente, en especial las partes que contienen la banda magnética y el chip. Esto te evitará situaciones inesperadas como el uso indebido por parte de una persona no autorizada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas
2

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”
3

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección
4

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

Milei insiste en la inocencia de Adorni, pero dejó una advertencia para su jefe de Gabinete
5

Milei insiste en la inocencia de Adorni, pero dejó una advertencia para su jefe de Gabinete

Ranking notas premium
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
2

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
3

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
4

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos
5

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos

Más Noticias
Milei insiste en la inocencia de Adorni, pero dejó una advertencia para su jefe de Gabinete

Milei insiste en la inocencia de Adorni, pero dejó una advertencia para su jefe de Gabinete

La viuda negra de la PSA: una mujer de 31 años fue acusada de drogar y robar a citas de aplicaciones

La "viuda negra" de la PSA: una mujer de 31 años fue acusada de drogar y robar a citas de aplicaciones

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

¿Se acaba el silencio en el caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína?

¿Se acaba el silencio en el caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína?

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Comentarios