Héctor Luis Giuliano: “Pese a los discursos triunfalistas, ningún Gobierno ha logrado bajar la deuda”
Según el conferencista, desde hace medio siglo, la Argentina se acostumbró a vivir bajo la trampa del endeudamiento perpetuo. Criticó a los que se quejan de la pesada herencia y luego incrementan la deuda.
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