Crece la cifra trágica de muertos, heridos y desaparecidos a causa de los terremotos en Venezuela

LA GUAIRA, Venezuela.- Casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos: el balance del doble terremoto en Venezuela se dispara mientras crece la desesperación por encontrar sobrevivientes y la ayuda oficial es escasa. Las tareas de rescate avanzan lento y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del gobierno en las labores de rescate.
Anoche hubo una fuerte réplica, reportada a las 20, de magnitud 4,4-4,5, según Funvisis.
La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 ayer, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
En Ginebra, el jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, dijo que más de 50.000 personas están desaparecidas, y el gobierno venezolano da cuenta de casi 3.000 heridos.
La Guaira quedó hecha polvo. Lo que eran edificios hoy son montañas de arena y escombros y la ciudad no existe más.
Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.
“¡Necesitamos máquinas... personas!”, gritaba un grupo de vecinos frente a un edificio colapsado en esa región. “Estamos nosotros mismos buscando ayuda, el pueblo buscando cómo levantar esto”, clamaba otra mujer. “Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja”, dijo el jefe de ayuda humanitaria de la ONU.
En Caracas, en la madrugada, operarios alumbrados por un foco golpeaban con mazos los escombros de un edificio derrumbado.
“Silencio absoluto”, reclamó uno de ellos para poder escuchar a posibles personas atrapadas. “Una linterna, una linterna”, pidió otro. En redes sociales circula una lista no oficial de desaparecidos con más de 51.000 nombres.
“A mano no se puede”
En La Guaira, donde se encuentra el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo, algunos residentes tratan de liberar a sus familiares sepultados.
“Está ahí”, solloza Alessandro del Giudice, un joven de 23 años que intenta encontrar a su padre bajo la montaña de escombros.
Su abuela Amparo, desesperada, intenta retirar las ruinas en busca de su hijo. “Son muchas rocas y con las manos no se puede”, dice, mientras llora y grita desconsolada. “Las autoridades no sirven, no sirven, aquí deberían estar los militares con la maquinaria que tienen”, agregó.
La presidenta, Delcy Rodríguez, que en enero asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, visitó el jueves La Guaira, declarado “zona de desastre”. Todo el estado de La Guaira “se encuentra totalmente militarizado”, dijo Jorge Rodríguez en un mensaje televisado. Reporteros de agencias internacionales constataron saqueos en la zona.
“Vengan a ayudar”
La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado pidió la liberación de los presos políticos, “para que puedan ser recibidos por sus familias en estas horas trágicas”.
Tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a sus “nuevos y grandes amigos”, Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela. Un general del Comando Sur, Kevin J. Jarrard, ya está en Caracas para “supervisar” las operaciones para salvar vidas y prestar “asistencia humanitaria en las zonas afectadas”.La fuerza de los terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas.
Equipos internacionales de búsqueda y rescate de 17 países se están movilizando para buscar supervivientes. Llevar esos equipos de búsqueda y rescate al lugar es la “prioridad absoluta”, declaró la agencia humanitaria de la ONU.
“Los terremotos son una de las cosas más devastadoras que pueden ocurrirle a cualquier país”, afirmó el portavoz de la agencia Jens Laerke en Ginebra. “Es aterrador. Pero lo que estamos viendo ahora también es una movilización internacional. Todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala”, añadió.