Crece la cifra trágica de muertos, heridos y desaparecidos a causa de los terremotos en Venezuela

Tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a sus “nuevos y grandes amigos”, Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela. Un general del Comando Sur, Kevin J. Jarrard, ya está en Caracas para “supervisar” las operaciones para salvar vidas y prestar “asistencia humanitaria en las zonas afectadas”.La fuerza de los terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas.