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Letras: un encuentro con los grandes de la historieta

Hoy se presenta en el Rougés “Voces tras los cuadros”, libro que retrata una época de oro.

PORTADA. Editado por Ferullo Burke, en la colección Testimonios.
PORTADA. Editado por Ferullo Burke, en la colección Testimonios.
Hace 5 Hs

Tras el exitoso encuentro realizado días atrás en la Biblioteca Nacional llegó el momento de presentar “Voces tras los cuadros” en Tucumán. El libro, publicado por el sello Ferullo Burke en el marco de su nueva colección Testimonios, recopila una serie de entrevistas a figuras emblemáticas de la historieta nacional e internacional. La cita es hoy a las 19 en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31), con la presencia del autor, Walter Alarcón, y del editor Daniel Ferullo.

En “Voces tras los cuadros” se acumulan llamativas historias, narradas de primera mano por los protagonistas de una época dorada de la industria del cómic. Revistas como las que publicaba la editorial Columba (El Tony, Fantasía, Intervalo, D’Artagnan) vendían decenas de miles de ejemplares cada semana. Alarcón tuvo la oportunidad de entrevistar a destacados autores, pero también a quienes trabajaban en Columba y hablaron de la “cocina” de aquella fábrica de éxitos, entre ellos Ángel Vassallo, pieza clave de aquel entramado en su carácter de Jefe de Guionistas.

Protagonistas

Acompaña los textos -entrevistas y ensayos- una amplísima selección gráfica, compuesta por 297 imágenes, muchas de ellas inéditas. Son dibujos y viñetas de los personajes que alimentaron la imaginación de varias generaciones; también fotografías en las que conviven guionistas, dibujantes y figuras que formaban parte del quehacer de Columba.

Jorge Zaffino, Ricardo Villagrán, José Luis García López -en su primera entrevista para nuestro país-, José Luis Salinas y Alberto Salinas brindan su testimonio en el libro. Se trata de dibujantes que forjaron carreras muy exitosas en Argentina, aunque su talento también brilló en el exterior. Además, habla en estas páginas la Secretaria de Producción de la editorial, Ana María Lameiro.

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