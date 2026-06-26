Letras: un encuentro con los grandes de la historieta

En “Voces tras los cuadros” se acumulan llamativas historias, narradas de primera mano por los protagonistas de una época dorada de la industria del cómic. Revistas como las que publicaba la editorial Columba (El Tony, Fantasía, Intervalo, D’Artagnan) vendían decenas de miles de ejemplares cada semana. Alarcón tuvo la oportunidad de entrevistar a destacados autores, pero también a quienes trabajaban en Columba y hablaron de la “cocina” de aquella fábrica de éxitos, entre ellos Ángel Vassallo, pieza clave de aquel entramado en su carácter de Jefe de Guionistas.