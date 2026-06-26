"Sigo buscando a mi familia": el desesperado pedido del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela
El futbolista volvió a utilizar sus redes sociales para pedir ayuda mientras continúa buscando a su familia tras los terremotos en Venezuela. Además de agradecer las muestras de apoyo, solicitó maquinaria para avanzar con las tareas de rescate en un edificio derrumbado.
Resumen para apurados
- Tras el reciente terremoto en Venezuela, el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia, desaparecida al colapsar el edificio donde se encontraban.
- Su esposa e hijos estaban en un edificio que se cayó por el doble sismo. Trejo pidió por redes sociales maquinaria pesada urgente para remover escombros y acelerar el rescate.
- El caso visibiliza la angustia de las familias afectadas y la necesidad de recursos de rescate, mientras la comunidad internacional y usuarios en redes envían su apoyo.
El devastador terremoto que sacudió a Venezuela continúa dejando historias marcadas por la incertidumbre y la angustia. Una de ellas es la del futbolista argentino Lucas Trejo, quien recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda mientras continúa la búsqueda de su familia, desaparecida tras el derrumbe de un edificio.
A través de su cuenta de Instagram, el deportista compartió un mensaje en el que expresó la difícil situación que atraviesa y agradeció el apoyo recibido desde que dio a conocer lo ocurrido. Su esposa y sus dos hijos estaban en uno de los edificios que se derrumbaron durante el doblete sísmico.
El pedido de ayuda de Lucas Trejo
En una de sus publicaciones, el futbolista escribió: "Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor, no dejen de orar por ellos". Horas más tarde volvió a utilizar sus redes sociales para realizar un pedido urgente vinculado con las tareas de rescate.
"Necesitamos una máquina jumbo y máquina pulpo para el edificio Cunamagoto, Playa Grande. Si alguien puede ayudar se lo agradecería. Sería para ahora", publicó, dejando en evidencia la desesperación por acelerar la remoción de los escombros y avanzar en la búsqueda de sus seres queridos.
La angustia tras los terremotos en Venezuela
El testimonio de Lucas Trejo se suma a las numerosas historias de familias que todavía esperan noticias de sus allegados luego de los fuertes terremotos que afectaron distintas zonas de Venezuela.
Mientras continúan los operativos de rescate en los edificios colapsados, familiares y amigos permanecen en los alrededores de las estructuras derrumbadas con la esperanza de encontrar sobrevivientes.
Las publicaciones del futbolista generaron una inmediata repercusión en las redes sociales, donde cientos de usuarios respondieron con mensajes de apoyo, solidaridad y cadenas de oración para acompañarlo en este dramático momento.