Terremoto en Venezuela: María Corina Machado pidió “fortaleza y unidad” en medio de la emergencia

Resumen para apurados
- La líder opositora María Corina Machado pidió este miércoles unidad y fortaleza a los venezolanos tras registrarse dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el país.
- Los sismos ocurrieron de forma consecutiva cerca de San Felipe y provocaron pánico, evacuaciones masivas, cortes de energía y múltiples réplicas en Caracas y otras zonas.
- El mensaje busca consolidar el apoyo social ante la emergencia, mientras las autoridades y la población evalúan los daños materiales y las posibles víctimas del doble sismo.
La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este miércoles su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.
En un mensaje en la red social X (antes Twitter), la premio Nobel de la Paz afirmó: "Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia. Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento".
"Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", agregó.
Mi corazÃ³n, mi abrazo infinito y mis oraciones estÃ¡n con cada hogar venezolano en estas horas de angustia.— MarÃa Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 24, 2026
Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difÃcil momento.
Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y aâ¦
Dos fuertes terremotos golpearon Venezuela
Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 grados sacudieron este miércoles a Venezuela, según reportes del United States Geological Survey.
El primer movimiento telúrico tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy (a unos 200 kilómetros de Caracas). El segundo sismo, de magnitud 7,5, ocurrió apenas 39 segundos después en la misma zona y a 10 kilómetros de profundidad.
“Este terremoto fue el primero de un doblete; este sismo precursor de magnitud 7,2 fue seguido tan solo 39 segundos después por un sismo principal mayor, de magnitud 7,5″, informó el USGS.
Máxima tensión
La violencia del movimiento generó alarma entre los habitantes de Caracas, donde se reportaron escenas de tensión y evacuaciones espontáneas. En distintos sectores de la capital se registraron cortes de energía eléctrica como consecuencia del fenómeno.
Tras el evento principal, se registraron varias réplicas en la zona, lo que incrementó la preocupación entre la población y reforzó la sensación de inestabilidad sísmica en los minutos posteriores al temblor.