Mundo

Terremoto en Venezuela: María Corina Machado pidió “fortaleza y unidad” en medio de la emergencia

La líder opositora envió un mensaje de apoyo a los afectados y llamó a la serenidad mientras se evalúan daños y posibles víctimas.

María Corina Machado.
María Corina Machado.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La líder opositora María Corina Machado pidió este miércoles unidad y fortaleza a los venezolanos tras registrarse dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el país.
  • Los sismos ocurrieron de forma consecutiva cerca de San Felipe y provocaron pánico, evacuaciones masivas, cortes de energía y múltiples réplicas en Caracas y otras zonas.
  • El mensaje busca consolidar el apoyo social ante la emergencia, mientras las autoridades y la población evalúan los daños materiales y las posibles víctimas del doble sismo.
Resumen generado con IA

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este miércoles su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), la premio Nobel de la Paz afirmó: "Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia. Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento". 

"Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", agregó. 

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela: evacuaciones masivas y edificios colapsados

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela: evacuaciones masivas y edificios colapsados

Dos fuertes terremotos golpearon Venezuela

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 grados sacudieron este miércoles a Venezuela, según reportes del United States Geological Survey. 

El primer movimiento telúrico tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy (a unos 200 kilómetros de Caracas). El segundo sismo, de magnitud 7,5, ocurrió apenas 39 segundos después en la misma zona y a 10 kilómetros de profundidad.

“Este terremoto fue el primero de un doblete; este sismo precursor de magnitud 7,2 fue seguido tan solo 39 segundos después por un sismo principal mayor, de magnitud 7,5″, informó el USGS.

Máxima tensión

La violencia del movimiento generó alarma entre los habitantes de Caracas, donde se reportaron escenas de tensión y evacuaciones espontáneas. En distintos sectores de la capital se registraron cortes de energía eléctrica como consecuencia del fenómeno. 

Tras el evento principal, se registraron varias réplicas en la zona, lo que incrementó la preocupación entre la población y reforzó la sensación de inestabilidad sísmica en los minutos posteriores al temblor.

Temas VenezuelaEstados UnidosMaria Corina Machado
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan
1

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City
2

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia
3

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

El Concejo propone un estacionamiento medido inclusivo para la Capital
4

El Concejo propone un estacionamiento medido "inclusivo" para la Capital

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana
5

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

Ranking notas premium
Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
1

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar
2

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
3

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”
4

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño
5

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

Más Noticias
El Concejo propone un estacionamiento medido inclusivo para la Capital

El Concejo propone un estacionamiento medido "inclusivo" para la Capital

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Viajó a Grecia para celebrar su despedida de soltera y murió en un brutal choque a días de su boda

Viajó a Grecia para celebrar su despedida de soltera y murió en un brutal choque a días de su boda

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Comentarios