Tragedia en Venezuela: la cifra de muertos escaló a 589 mientras la ayuda internacional llega a una zona de desastre

A más de 24 horas del doble sismo que sacudió los cimientos de Venezuela, la magnitud de la catástrofe comienza a revelarse en toda su crudeza. El último reporte oficial confirmó la muerte de 589 personas y más de 2.930 heridos, mientras los equipos de rescate luchan contra reloj y la falta de suministros para hallar sobrevivientes entre los escombros de decenas de edificios colapsados.