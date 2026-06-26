Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina

- La coyuntura que estamos viviendo impulsa la circulación de esta obra. Cuando encaramos este proyecto, hicimos un trabajo de investigación también de hechos históricos, próceres, momentos que por ahí no conocíamos del todo. Tenerlos resumidos en una pieza teatral te enfrenta con la característica cíclica y de repetición de la historia que viene de hace 200 años. Desde el trabajo que nos toca como artistas nos movilizó, nos cuestionó, nos interrogó y eso queremos compartir con el espectador. Además de trabajar con José y con Bea, grandes artistas y grandes personas, tuve la suerte de armar un hermoso equipo, con Flavia Pila Armella y a Josefina Rodríguez. La trayectoria y el profesionalismo de cada uno y una fue encajando de manera perfecta. Las obras nos eligen y somos piezas de un rompecabezas donde nos encontramos desde un lugar creativo-artístico, pero también desde un lugar ideológico muy claro.