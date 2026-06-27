Tragedia por terremotos en Venezuela: niños solos y decenas de extranjeros muertos

CARACAS, Venezuela.- Yenderlin Cabarza llegó con fracturas a la sala de emergencias desde la zona más golpeada por los devastadores terremotos en Venezuela que dejaron casi 1.000 muertos. Su madre no sobrevivió. Tampoco su tío, que la protegió con su cuerpo del derrumbe. La adolescente, de 13 años, espera sola por atención médica, como decenas de menores.
Un camillero cuenta que la morgue del hospital está llena.
Ambulancias irrumpen constantemente en la entrada del Hospital Domingo Luciani, en el este de Caracas, donde personas ansiosas revisan las largas listas pegadas en las paredes para encontrar a sus seres queridos.
Nombres y nombres escritos a mano aparecen en estos listados, entre ellos los de 22 niños y adolescentes de entre 4 a 19 años.
Estos menores heridos fueron rescatados en La Guaira, la localidad costera que sufrió la víspera los embates de dos sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud. La fuerza fue tal que se sintieron incluso en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas.
Los movimientos telúricos redujeron edificios completos a escombros y el jueves aún causaban zozobra en Venezuela.
Yenderlin fue trasladada en una ambulancia desde el área, que las autoridades calificaron de “zona de desastre”. “Salió con los dos bracitos que le bailaban, no lograban rescatarla porque los escombros le caían encima”, cuenta Rolando, amigo de la familia que prefiere identificarse con su nombre de pila. “Subió sola en la ambulancia, después subimos nosotros” desde La Guaira, dice el hombre, que acompañaba al padre de la chica. Apenas entró a emergencias, supo que su hija salió del quirófano tras ser operada de fracturas en ambos brazos. “Varios niños llegan solos porque los traen rápidamente desde donde los rescatan”, explica un médico. Unos dan sus nombres, otros llegan identificados con una cinta adhesiva en el brazo, agrega una doctora, bajo anonimato. “Los paramédicos los sacan de los escombros, los montan en la ambulancia y los traen para acá porque en La Guaira los hospitales están muy ‘full’”, dice.
La espera
En la sala de espera del Domingo Luciani aguardan familias y amigos de los heridos del terremoto. Entre las lesiones más comunes hay traumatismos faciales, torácicos o abdominales, y fracturas en miembros superiores e inferiores.
“Los familiares deben estar en la sala de espera”, grita una trabajadora del hospital por un megáfono, cerca de la sala de emergencia. Cada tanto, llama a allegados de los internados. Con la esperanza de ubicar a sus familiares, muchos recién llegados fotografían los listados de heridos.
Las imágenes con decenas de nombres se esparcen como pólvora en redes sociales. “Vengo del hospital Pérez Carreño y ahí tampoco encontré a mi hermana”, lamenta Zoraida Hernández, de 52 años, quien la busca desde el miércoles tras enterarse del colapso de su casa Catia la Mar.
Portugueses y españoles
Según el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, hay más de 50.000 personas desaparecidas. Sobre la identidad de las víctimas extranjeras, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó de un total de 28 ciudadanos portugueses o descendientes de portugueses muertos y 85 desaparecidos.
Al menos cinco españoles murieron y hay 119 desaparecidos, indicó el ministerio de Asuntos Exteriores español en su último balance. El 1 de enero de 2026, 147.000 españoles residían en Venezuela, según datos del Ministerio de Migraciones español.
Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó que dos de sus ciudadanos -un hombre y una mujer- fallecieron en la tragedia. El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.
Un hombre nacido en Caracas en 1970, venezolano-italiano, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira. Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.
Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, al citar a la embajada en Caracas.
Teléfonos inteligentes y alertas tempranas: sistema de detección
Muchos internautas informaron haber recibido alertas en sus teléfonos inteligentes instantes antes de los terremotos en Venezuela, gracias a un sistema de detección de Google. Tanto Android, de Google, como iOS, de Apple, ofrecen la posibilidad de mostrar alertas oficiales emitidas por las autoridades en caso de emergencias, como terremotos. Google explicó el año pasado que su sistema va un paso más allá, utilizando los miles de millones de teléfonos Android en el mundo para ayudar a detectar terremotos.
Prácticamente todos los teléfonos inteligentes incorporan un acelerómetro, sensor de movimiento que, por ejemplo, permite que la pantalla cambie de orientación cuando el usuario gira el dispositivo. Ese sensor también puede detectar vibraciones del suelo provocadas por un terremoto, explicó Google en una publicación de 2025.
Los acelerómetros pueden identificar la rápida onda “P”, primera señal sísmica que se propaga tras un terremoto. Cuando un teléfono detecta esa vibración, envía la información a los servidores. Al comparar en cuestión de segundos datos de numerosos dispositivos, el sistema puede confirmar el movimiento y calcular ubicación y magnitud. El objetivo es alertar antes de la llegada de la onda “S”, que se desplaza más lento pero provoca daños más graves. Ofrece dos niveles de alerta:
* BeAware (Mantente alerta): avisa de temblores de menor intensidad.
* TakeAction (Actúa): para sismos fuertes, ocupa la pantalla y emite una alarma de alto volumen, incluso si el dispositivo está en silencio.
El año pasado, el sistema ya había enviado 790 millones de alertas a teléfonos móviles, advirtiendo sobre más de 2.000 terremotos potencialmente peligrosos detectados desde abril de 2021.
Washington suspende sanciones económicas para facilitar el rescate
El Gobierno de Estados Unidos ha suspendido durante cuatro meses sanciones económicas contra Venezuela que pudieran obstaculizar las operaciones de rescate de los dos terremotos que han causado centenares de muertes en el país.
“Todas las transacciones relacionadas con las operaciones de socorro tras el terremoto en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas, quedan autorizadas” hasta el 23 de octubre, según una autorización publicada por el Departamento del Tesoro.
Washington sometió a Caracas a un duro paquete de sanciones económicas, especialmente a partir de 2019, para presionar al ex mandatario Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos consideraba ilegítimo. Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses en enero pasado y enfrenta cargos de narcotráfico en la justicia de Nueva York.
Tras el sismo, la ayuda internacional ha comenzado a llegar al país de casi 30 millones de habitantes, cuya economía lleva años en crisis.
Equipos procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos ya han llegado a Venezuela, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.
El jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas prometió “mover montañas” para rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros, mientras decenas de equipos internacionales se suman a la angustiosa búsqueda de sobrevivientes.
La situación es “simplemente devastadora”, declaró Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, en una entrevista en Ginebra.