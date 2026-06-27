Tragedia por terremotos en Venezuela: niños solos y decenas de extranjeros muertos

Yenderlin fue trasladada en una ambulancia desde el área, que las autoridades calificaron de “zona de desastre”. “Salió con los dos bracitos que le bailaban, no lograban rescatarla porque los escombros le caían encima”, cuenta Rolando, amigo de la familia que prefiere identificarse con su nombre de pila. “Subió sola en la ambulancia, después subimos nosotros” desde La Guaira, dice el hombre, que acompañaba al padre de la chica. Apenas entró a emergencias, supo que su hija salió del quirófano tras ser operada de fracturas en ambos brazos. “Varios niños llegan solos porque los traen rápidamente desde donde los rescatan”, explica un médico. Unos dan sus nombres, otros llegan identificados con una cinta adhesiva en el brazo, agrega una doctora, bajo anonimato. “Los paramédicos los sacan de los escombros, los montan en la ambulancia y los traen para acá porque en La Guaira los hospitales están muy ‘full’”, dice.