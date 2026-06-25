Política

Cuidadoches, tránsito caótico y discusiones políticas: qué alternativas se analizan para el estacionamiento medido en Tucumán

El Concejo Deliberante lidera la discusión para ordenar el tránsito en la ciudad. Hubo reuniones con "trapitos", a quienes se busca incluir en una futura ordenanza.

NUEVO SISTEMA. Se reabre el debate sobre el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán.
NUEVO SISTEMA. Se reabre el debate sobre el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán.
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debate actualmente un nuevo sistema de estacionamiento medido para ordenar el tránsito tras la derogación de la norma anterior.
  • Tras anularse por vía judicial el contrato anterior de la gestión de Germán Alfaro, los ediles buscan incluir a cerca de 300 cuidacoches informales en la futura regulación.
  • Se prevé definir el sistema en la gestión actual que culmina en 2027, logrando un ordenamiento del tránsito y la formalización laboral de los trabajadores de la economía popular.
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