Cuidadoches, tránsito caótico y discusiones políticas: qué alternativas se analizan para el estacionamiento medido en Tucumán

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debate actualmente un nuevo sistema de estacionamiento medido para ordenar el tránsito tras la derogación de la norma anterior.
- Tras anularse por vía judicial el contrato anterior de la gestión de Germán Alfaro, los ediles buscan incluir a cerca de 300 cuidacoches informales en la futura regulación.
- Se prevé definir el sistema en la gestión actual que culmina en 2027, logrando un ordenamiento del tránsito y la formalización laboral de los trabajadores de la economía popular.
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