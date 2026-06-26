EN VIVO Alarma en Venezuela: se registró un nuevo sismo tras los dos terremotos que dejaron al menos 920 muertos y 50.000 desaparecidos

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Estiman pérdidas por U$S6.700 millones y casi dos millones de edificios afectados

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela esta semana dejaron un fuerte impacto sobre la infraestructura y la economía del país. Según una evaluación rápida del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños directos provocados por ambos sismos ascienden a unos US$6.700 millones y afectaron a casi dos millones de edificios.

De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, citado por Bloomberg, el costo económico representa aproximadamente el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) combinado de los cinco estados más afectados, entre ellos Caracas y Yaracuy, donde se ubicó el epicentro.

El informe del PNUD advierte que las consecuencias económicas de la tragedia no se limitan a los daños materiales registrados hasta el momento. Según la evaluación, las pérdidas totales, incluidas las consecuencias económicas indirectas, podrían alcanzar una cifra hasta tres veces superior a la estimación inicial.

La evaluación rápida busca dimensionar el alcance del desastre y servir como base para las tareas de recuperación en las zonas afectadas.