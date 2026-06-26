Crece la expectativa por una visita de León XIV a la Argentina

La noticia todavía no tiene confirmación oficial, pero ya comenzó a despertar expectativas entre millones de fieles. El papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre como parte de una gira por América Latina que incluiría también Perú y Uruguay.
Aunque el Vaticano aún no realizó el anuncio formal y la agenda permanece bajo estricta reserva, la posibilidad de que el nuevo pontífice llegue al país generó repercusiones inmediatas. En Tucumán, donde permanece vivo el recuerdo de la visita de Juan Pablo II en 1987, la sola mención de un eventual viaje papal alcanzó para reavivar memorias y esperanzas.
Por el momento, la Iglesia argentina tampoco cuenta con precisiones. Consultado por LA GACETA, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, aclaró: “No recibimos ninguna comunicación del episcopado”.
La declaración refleja la cautela con la que se sigue el tema dentro de la fe católica. Si bien distintos medios nacionales dan por avanzadas las gestiones para concretar la gira, no existe todavía una confirmación oficial sobre fechas, ciudades o actividades que integrarán el recorrido.
Suelo argentino
La eventual visita tendría un significado especial para los católicos argentinos. León XIV sería el primer Papa en pisar suelo argentino desde la histórica llegada de Juan Pablo II hace casi cuatro décadas. Además, el viaje tendría una carga simbólica adicional porque Francisco, el primer Papa de la historia nacido en nuestra tierra nunca visitó su país natal durante su pontificado.
Para el “Jardín de la República”, una visita papal no es un acontecimiento cualquiera. El 8 de abril de 1987, Juan Pablo II llegó a la provincia en el marco de su segunda visita a la Argentina. Aquella jornada quedó grabada en la memoria colectiva de generaciones enteras.
Miles de personas provenientes de distintos puntos del NOA se congregaron para participar de la multitudinaria misa celebrada en el Aeropuerto Benjamín Matienzo. Familias enteras viajaron durante horas para ver al pontífice polaco, que por entonces era una de las figuras más influyentes del mundo.
Las imágenes de la época muestran una provincia movilizada. Calles adornadas, largas caravanas de peregrinos, banderas, cánticos y una multitud que buscaba acercarse aunque fuera unos metros al vehículo papal. Para muchos tucumanos, aquel encuentro constituyó uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la historia reciente de la provincia.
Con el paso de los años, la visita de Juan Pablo II se convirtió en un hito que aún hoy es recordado por quienes la vivieron y transmitido a las generaciones más jóvenes como parte del patrimonio espiritual de Tucumán.
Simbolismo
La eventual llegada de León XIV también despierta interés por el contexto en el que se produciría. Es que antes de ser Papa, desarrolló buena parte de su tarea pastoral en Perú, país con el que mantiene un fuerte vínculo y que sería uno de los principales destinos de la gira latinoamericana.
De acuerdo con las versiones difundidas, la escala argentina tendría una duración aproximada de tres días.
La incertidumbre no impide que comiencen las especulaciones. Entre fieles, sacerdotes y comunidades religiosas aparece una pregunta inevitable: si finalmente León XIV visita la Argentina, ¿podría incluir alguna provincia del interior en su agenda?