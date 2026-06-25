“Nadie puede hacerlo solo”: la red detrás de la prevención ante consumos problemáticos

Mientras comparte su testimonio en la Casa de la Cultura de Yerba Buena, a pocos metros decenas de adolescentes participan de escenas teatrales, debaten sobre factores de riesgo y protección, escuchan cuentos, escriben mensajes y conversan con jóvenes de otras escuelas. La imagen resume el espíritu de la jornada “Jóvenes que piensan, debaten y construyen salud”, organizada por la Red de Instituciones de Yerba Buena en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.