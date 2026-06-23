Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad
Marcelo Romero nació y creció en Piruaj Bajo, una comunidad del norte santiagueño donde todavía no llegó el tendido eléctrico. Mientras la Selección enfrentaba a Austria en el Mundial 2026, una falla en el sistema solar le impidió seguir el partido y volvió a exponer las dificultades que enfrenta el pueblo.
Resumen para apurados
- Marcelo Romero no pudo ver el partido de Argentina ante Austria en Piruaj Bajo, Santiago del Estero, al fallar su panel solar en un paraje que aún no tiene tendido eléctrico.
- Los vecinos de este paraje dependen de paneles solares autogestionados, pero el alto costo de las baterías de repuesto impide que muchas familias mantengan el servicio activo.
- El caso expone la brecha de infraestructura en el norte del país. Los habitantes esperan que la llegada de la red eléctrica transforme su calidad de vida y desarrollo local.
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