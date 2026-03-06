Secciones
SociedadSalud

Consumos problemáticos en adolescentes: “Vemos con mucha fuerza las adicciones sin sustancias”

Un informe reveló sobre consumos problemáticos en la adolescencia

Consumos problemáticos en adolescentes: “Vemos con mucha fuerza las adicciones sin sustancias”
Hace 4 Hs

Después de 11 años sin estadísticas actualizadas, Tucumán volvió a poner números a los consumos problemáticos en adolescentes. Ayer se presentó el último estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de entre 12 y 18 años, realizado en articulación con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y el Ministerio de Educación.

Según el relevamiento, el alcohol es aún la sustancia más consumida y la edad promedio de inicio se mantiene entre los 14 y 15 años.

“Eso no se modificó respecto del último estudio”, explicó Lucas Haurigot Posse, secretario del área de Adicciones durante la presentación, realizada en Casa de Gobierno junto a equipos técnicos, CEPLAs y oficinas municipales dedicadas a la prevención.

Energizantes, vapeo y escenario digital

Además del alcohol, el estudio detectó un fuerte crecimiento en el consumo de bebidas energizantes -principalmente entre varones- y en el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores, con mayor presencia en adolescentes mujeres.

Pero el cambio más significativo aparece en el terreno digital. “Por primera vez vemos con mucha fuerza las adicciones sin sustancias”, advirtió el funcionario. En esa categoría entran las apuestas online, las plataformas de juego y el uso problemático del celular.

Energizantes y vapeo superan al alcohol y al tabaco entre los adolescentes

Energizantes y vapeo superan al alcohol y al tabaco entre los adolescentes

Según explicó, estos comportamientos “muchas veces llegan a configurar un cuadro adictivo en nuestros adolescentes y jóvenes”, lo que obliga a redirigir las políticas públicas hacia entornos virtuales, un espacio donde hoy se juegan nuevas formas de consumo.

De esta forma, el desafío actual será intervenir en un escenario donde el consumo ya no se limita a una sustancia, sino que también circula -y muchas veces se esconde- detrás de una pantalla.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre
1

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”
2

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
3

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos
4

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos
5

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc
6

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

Más Noticias
Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Especialistas vinculan el primer caso de chikungunya en Tucumán con el aumento de temperaturas

Especialistas vinculan el primer caso de chikungunya en Tucumán con el aumento de temperaturas

¿La mejor novela sobre el lado oscuro de internet?

¿La mejor novela sobre el lado oscuro de internet?

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Comentarios