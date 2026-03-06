Consumos problemáticos en adolescentes: “Vemos con mucha fuerza las adicciones sin sustancias”

Después de 11 años sin estadísticas actualizadas, Tucumán volvió a poner números a los consumos problemáticos en adolescentes. Ayer se presentó el último estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de entre 12 y 18 años, realizado en articulación con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y el Ministerio de Educación.