Consumos problemáticos en adolescentes: “Vemos con mucha fuerza las adicciones sin sustancias”

Después de 11 años sin estadísticas actualizadas, Tucumán volvió a poner números a los consumos problemáticos en adolescentes. Ayer se presentó el último estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de entre 12 y 18 años, realizado en articulación con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y el Ministerio de Educación.
Según el relevamiento, el alcohol es aún la sustancia más consumida y la edad promedio de inicio se mantiene entre los 14 y 15 años.
“Eso no se modificó respecto del último estudio”, explicó Lucas Haurigot Posse, secretario del área de Adicciones durante la presentación, realizada en Casa de Gobierno junto a equipos técnicos, CEPLAs y oficinas municipales dedicadas a la prevención.
Energizantes, vapeo y escenario digital
Además del alcohol, el estudio detectó un fuerte crecimiento en el consumo de bebidas energizantes -principalmente entre varones- y en el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores, con mayor presencia en adolescentes mujeres.
Pero el cambio más significativo aparece en el terreno digital. “Por primera vez vemos con mucha fuerza las adicciones sin sustancias”, advirtió el funcionario. En esa categoría entran las apuestas online, las plataformas de juego y el uso problemático del celular.
Según explicó, estos comportamientos “muchas veces llegan a configurar un cuadro adictivo en nuestros adolescentes y jóvenes”, lo que obliga a redirigir las políticas públicas hacia entornos virtuales, un espacio donde hoy se juegan nuevas formas de consumo.
De esta forma, el desafío actual será intervenir en un escenario donde el consumo ya no se limita a una sustancia, sino que también circula -y muchas veces se esconde- detrás de una pantalla.