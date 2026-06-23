Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño
Diego Centeno es docente de la Escuela N° 380 de Piruaj Bajo, una comunidad ubicada en el norte de Santiago del Estero donde todavía no llegó el tendido eléctrico. Entre paneles solares, baterías y motores, contó cómo hacen los vecinos para ver a la Selección Argentina.
Resumen para apurados
- Diego Centeno, docente de Piruaj Bajo (Santiago del Estero), relata cómo la comunidad sin luz eléctrica se organiza con baterías y paneles para ver el Mundial 2026.
- Desde hace 19 años, el paraje carece de tendido eléctrico. Los vecinos dependen de generadores, paneles solares y baterías de vehículos que comparten para seguir a la Selección.
- Esta realidad expone la brecha de infraestructura en el norte argentino y cómo la pasión por el fútbol fomenta la unión comunitaria frente a las adversidades estructurales.
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