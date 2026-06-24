Las pibes del Mundial 2026: cómo es el presente de las "joyitas" de la Copa y qué lugar tienen en sus selecciones

Resumen para apurados
- Futbolistas sub-21 como Yamal y Paz debutan y brillan en la fase de grupos del Mundial 2026 para consolidarse como las nuevas joyas del fútbol internacional.
- Con un gran presente europeo, Lamine Yamal ya marcó goles, mientras que Nico Paz debutó con Argentina y Gilberto Mora hizo historia al ser el mexicano más joven en un Mundial.
- El desempeño de estas promesas definirá al Mejor Jugador Joven del torneo y marcará el rumbo del recambio generacional en las principales selecciones de fútbol del planeta.
El Mundial 2026 ya dejó los primeros partidos, los primeros resultados importantes y también las primeras señales sobre una camada de jugadores jóvenes que llega con expectativas altas. Algunos ya son parte de sus selecciones, otros empiezan a ganar minutos desde el banco y algunos apenas buscan encontrar un lugar en planteles llenos de figuras.
La pelea por el premio al Mejor Jugador Joven, que en Qatar 2022 quedó en manos de Enzo Fernández, vuelve a poner el foco sobre los futbolistas sub 21. Pero más allá de quién pueda quedarse con esa distinción, la fase de grupos ya permite mirar qué lugar tienen estos nombres dentro de sus equipos y cómo fue su arranque mundialista.
Nico Paz, minutos para empezar a meterse en la Selección
Nicolás Paz tiene 21 años, nació en Tenerife y es hijo de padre argentino. Surgido del Real Madrid, encontró continuidad en Italia y se convirtió en una de las apariciones más interesantes de la Serie A.
Con la Selección Argentina ya había sumado minutos en Eliminatorias, asistido a Lionel Messi y convertido de tiro libre en un amistoso.
En el primer partido argentino del Mundial 2026, tuvo su debut mundialista al ingresar a los 79 minutos, justamente en lugar de Messi. Para un jugador que todavía está construyendo su lugar dentro del equipo, ese ingreso marcó su primer paso en una Copa del Mundo.
Endrick, estreno mundialista y un gol que no subió al marcador
Endrick llegó a su primer Mundial con una carga de expectativas fuerte. El delantero brasileño, de 19 años, llamó la atención del Real Madrid cuando todavía brillaba en Palmeiras, donde empezó a construir su nombre como una de las apariciones más comentadas del fútbol brasileño.
En el primer partido de Brasil en la Copa del Mundo, donde empató 1-1 ante Marruecos, Endrick no sumó minutos. Tuvo su debut absoluto frente a Haití, cuando igresó en el segundo tiempo y llegó a convertir, aunque el gol fue anulado por fuera de juego.
Lamine Yamal, de suplente a goleador
Lamine Yamal no aparece como una sorpresa absoluta. Con 18 años, el extremo de Barcelona fue campeón de la Eurocopa 2024 con España, acumuló premios individuales y rompió récords de precocidad en su club y en la selección.
Su Mundial comenzó desde el banco, en el empate sin goles de España ante Cabo Verde. Luego fue titular frente a Arabia Saudita, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y marcó su primer gol mundialista. Ese tanto volvió a ponerlo en el centro de la escena y reforzó su peso dentro de una selección española que lo tiene entre sus nombres más desequilibrantes.
Doué, titular en el debut de Francia
Désiré Doué, de 21 años, también tuvo un arranque con protagonismo. El extremo del PSG fue titular en el debut de Francia, el 16 de junio, en la victoria 3-1 ante Senegal por el Grupo I.
Didier Deschamps lo eligió desde el inicio y el jugador respondió con 87 minutos en cancha. Completó 31 pases correctos sobre 37 y terminó con dos remates, uno de ellos al arco. Francia vuelve a jugar este 22 de junio ante Irak y Doué aparece como una pieza a seguir dentro de la rotación francesa.
Gilberto Mora, el récord joven de México
Gilberto Mora protagonizó una de las historias más llamativas del arranque del Mundial. Con 17 años, se convirtió en el futbolista mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo.
En el debut de México ante Sudáfrica, ingresó a los 65 minutos en lugar de Álvaro Fidalgo y jugó 25 minutos. Su participación fue breve, pero alcanzó para marcar un récord nacional y sumar sus primeros minutos mundialistas. En el segundo partido, ante Corea del Sur, permaneció en el banco.
Con la fase de grupos todavía en marcha, cada uno transita la Copa desde un lugar distinto: algunos ya fueron titulares, otros debutaron desde el banco y otros esperan más oportunidades.