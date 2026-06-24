Las pibes del Mundial 2026: cómo es el presente de las "joyitas" de la Copa y qué lugar tienen en sus selecciones

Su Mundial comenzó desde el banco, en el empate sin goles de España ante Cabo Verde. Luego fue titular frente a Arabia Saudita, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y marcó su primer gol mundialista. Ese tanto volvió a ponerlo en el centro de la escena y reforzó su peso dentro de una selección española que lo tiene entre sus nombres más desequilibrantes.