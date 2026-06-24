Con la victoria de De la Espriella en Colombia, Trump suma aliados en Latinoamérica

El eje con Ecuador

En marzo de este año, tras la espectacular operación militar contra Maduro en Caracas, Trump fundó con presidentes de la región la alianza Escudo de las Américas. “Colombia se unirá” a esta alianza de seguridad, predice Evan Ellis, experto del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. “Espero más colaboración colombiana contra grupos designados como terroristas en toda la región, mucho más allá de Colombia”, añade.