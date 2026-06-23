El "renglón 27" y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado

Resumen para apurados
- Un tribunal de Tucumán rechazó el recurso de casación de Servicios y Construcciones SRL contra el Consorcio Metropolitano por el traslado de 18.000 toneladas de basura.
- El conflicto surge por el renglón 27 y el destino de los residuos en Pacará Pintado. Tras el fallo adverso, la contratista presentó una queja ante la Corte de Tucumán.
- Esta decisión prolonga la incertidumbre sobre el traslado de las 18.000 toneladas de basura, lo que impactará en la gestión ambiental y sanitaria del área metropolitana.
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