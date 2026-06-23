Política

El "renglón 27" y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado

Un tribunal no hizo lugar al recurso de casación interpuesto por Servicios y Construcciones SRL en la demanda contra el Consorcio Metropolitano. Queja ante la Corte.

RESIDUOS URBANOS. Persiste el interrogante sobre qué pasará con las 18.000 tn de basura en Pacará Pintado.
RESIDUOS URBANOS. Persiste el interrogante sobre qué pasará con las 18.000 tn de basura en Pacará Pintado.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Un tribunal de Tucumán rechazó el recurso de casación de Servicios y Construcciones SRL contra el Consorcio Metropolitano por el traslado de 18.000 toneladas de basura.
  • El conflicto surge por el renglón 27 y el destino de los residuos en Pacará Pintado. Tras el fallo adverso, la contratista presentó una queja ante la Corte de Tucumán.
  • Esta decisión prolonga la incertidumbre sobre el traslado de las 18.000 toneladas de basura, lo que impactará en la gestión ambiental y sanitaria del área metropolitana.
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